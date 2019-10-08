В Саудовской Аравии откроется первый зарубежный офис РФПИ

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) откроет свое первое зарубежное представительство - в Королевстве Саудовская Аравия (КСА), говорится в сообщении фонда.

Представительство будет осуществлять свою деятельность, в том числе, на основе ранее достигнутых договоренностей и платформ с партнерами из КСА. В частности, речь идет о Российско-саудовском инвестиционном фонде, созданном РФПИ и суверенным фондом КСА Public Investment Fund (PIF) для совместных инвестиций в привлекательные проекты.

Активное сотрудничество РФПИ и PIF осуществляют также в рамках платформы для инвестиций в энергетическом секторе (создана совместно с государственной нефтедобывающей компанией Saudi Aramco) и Российско-саудовской платформы для инвестиций в технологическом секторе в размере 1 миллиард долларов.

На сегодняшний день стороны профинансировали и одобрили более чем 25 совместных проектов с совокупным объемом инвестиций свыше 2,5 миллиарда долларов в различных секторах экономики, включая высокие технологии (в том числе, в области искусственного интеллекта), медицину, инфраструктуру, транспорт, промышленное производство и другие. На рассмотрении РФПИ и Saudi Aramco также находится ряд активных проектов в секторе нефтесервиса с общим объемом инвестиций свыше 1 миллиарда долларов, а также нефте- и газохимии более чем на 2 миллиарда долларов.

"РФПИ стал первым российским инвестиционным институтом, открывшим представительство в Саудовской Аравии, что выводит наше партнерство на новый уровень и является свидетельством высокого взаимного доверия. Благодаря работе представительства мы рассчитываем развивать как уже существующие проекты, так и находить новые привлекательные отрасли для совместных инвестиций, а также поддерживать выход наших компаний на рынки РФ и КСА", - приводятся в сообщении слова главы фонда Кирилла Дмитриева. Он также отметил, что РФПИ осуществляет сотрудничество не только экономического характера – фонд активно участвует в информационном и культурном обмене России и Саудовской Аравии.