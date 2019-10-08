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РИА Новости

Военные завершили северный завоз грузов на Дальнем Востоке

12:53 08.10.2019 (обновлено: 12:57 08.10.2019)
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© РИА Новости / Вадим Савицкий / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Вадим Савицкий
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Вооружения, военная техника и другие материальные средства завезены соединениям, воинским частям и организациям, дислоцированным в районах Крайнего севера и отдаленных гарнизонах Сибири и Дальнего Востока, в полном объеме, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Доставлено сто тысяч триста тонн различных материальных средств, для чего было привлечено 67 морских и речных судов, 18 единиц военно-транспортной авиации, 127 автомобилей", - отметил министр в ходе селекторного совещания.
Он сообщил, что созданы сверхнормативные запасы котельного топлива из расчета: твердого - на 79 суток, жидкого - на 58 суток.
По его словам, "запасы средств по всей номенклатуре гарантированно обеспечат потребность воинских частей до следующей навигации 2020 года".
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