Военные завершили северный завоз грузов на Дальнем Востоке

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Вооружения, военная техника и другие материальные средства завезены соединениям, воинским частям и организациям, дислоцированным в районах Крайнего севера и отдаленных гарнизонах Сибири и Дальнего Востока, в полном объеме, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Доставлено сто тысяч триста тонн различных материальных средств, для чего было привлечено 67 морских и речных судов, 18 единиц военно-транспортной авиации, 127 автомобилей", - отметил министр в ходе селекторного совещания.

Он сообщил, что созданы сверхнормативные запасы котельного топлива из расчета: твердого - на 79 суток, жидкого - на 58 суток.