В Ельце внедорожник сбил двух школьниц

ВОРОНЕЖ, 8 окт - РИА Новости. Две школьницы в Ельце Липецкой области попали в больницу после того, как их на переходе у школы сбил внедорожник, сообщил во вторник РИА Новости представитель управления МВД по региону.

ДТП произошло утром во вторник на перекрестке улиц Лермонтова и Мира.

"Водитель внедорожника совершил наезд на двух девочек, переходивших дорогу в районе пешеходного перехода около школы. Девочки были доставлены в медицинское учреждение", - сказал собеседник агентства.