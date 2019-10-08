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РИА Новости

В Ельце внедорожник сбил двух школьниц

12:52 08.10.2019 (обновлено: 13:22 08.10.2019)
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© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
ВОРОНЕЖ, 8 окт - РИА Новости. Две школьницы в Ельце Липецкой области попали в больницу после того, как их на переходе у школы сбил внедорожник, сообщил во вторник РИА Новости представитель управления МВД по региону.
ДТП произошло утром во вторник на перекрестке улиц Лермонтова и Мира.
"Водитель внедорожника совершил наезд на двух девочек, переходивших дорогу в районе пешеходного перехода около школы. Девочки были доставлены в медицинское учреждение", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавшим школьницам 14 и 15 лет. Водитель с места происшествия не скрылся, полиция выясняет обстоятельства ДТП.
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