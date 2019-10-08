В Минприроды предложили увеличить число лесничих почти в два раза

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Количество лесных инспекторов в РФ могут увеличить с 22 тысяч человек до 40 тысяч к 2022 году, расходы на обеспечение работы одного инспектора к 2022 году составят 614 тысяч рублей в год, говорится в проекте постановления правительства, подготовленном Минприроды и размещенном на портале правовой информации.