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РИА Новости

В Минприроды предложили увеличить число лесничих почти в два раза

12:36 08.10.2019
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© РИА Новости / Игорь ПодгорныйЛесничий
Лесничий
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Лесничий. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Количество лесных инспекторов в РФ могут увеличить с 22 тысяч человек до 40 тысяч к 2022 году, расходы на обеспечение работы одного инспектора к 2022 году составят 614 тысяч рублей в год, говорится в проекте постановления правительства, подготовленном Минприроды и размещенном на портале правовой информации.
Проект Минприроды вносит изменения в постановление правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 318 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства".
"Численность инспекторов, необходимая для исполнения норматива патрулирования лесов, составляет 40 216 штатных единиц. Показатель достижения норматива численности государственных лесных инспекторов по состоянию на 1 июня 2019 года - 22 123 штатные единицы", - говорится в документе.
Как уточняется в документе, для обеспечения патрулирования лесов в соответствии с указанными нормативами необходимо увеличение численности на 18093 человек с обеспечением соответствующего дополнительного финансирования в объеме 10,5 миллиарда рублей.
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Министерство природных ресурсов и экологии РФРоссияОбщество
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