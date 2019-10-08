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РИА Новости

Песков заявил, что в Кремле внимательно наблюдают за ситуацией в Африке

12:26 08.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. В Кремле внимательно наблюдают за ситуацией в Африке и, в частности, в Мозамбике, ведется подготовка к саммиту Россия - Африка, африканская тема близка и находится на заглавных строках повестки дня, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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"Безусловно, мы наблюдаем, очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит в целом в Африке и в Мозамбике в частности. Вы знаете, что сейчас ведется подготовка к саммиту Россия - Африка, который состоится в Сочи, поэтому африканская тема сейчас близка и находится на заглавных строках нашей повестки дня", - сказал Песков, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за ситуацией в Мозамбике, где в конце сентября возобновились столкновения между правительственными войсками и исламистами.
Отвечая на слова журналиста, что, по данным местных СМИ, в Мозамбике на прошлой неделе погиб один российский солдат, Песков отметил, что там сейчас нет российских солдат.
"Что касается Мозамбика, то там российских солдат, как вы выразились, нет", - сказал Песков.
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Дмитрий ПесковАфрикаРоссияМозамбикВ мире
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