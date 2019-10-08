Песков заявил, что в Кремле внимательно наблюдают за ситуацией в Африке

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. В Кремле внимательно наблюдают за ситуацией в Африке и, в частности, в Мозамбике, ведется подготовка к саммиту Россия - Африка, африканская тема близка и находится на заглавных строках повестки дня, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы наблюдаем, очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит в целом в Африке и в Мозамбике в частности. Вы знаете, что сейчас ведется подготовка к саммиту Россия - Африка, который состоится в Сочи, поэтому африканская тема сейчас близка и находится на заглавных строках нашей повестки дня", - сказал Песков, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за ситуацией в Мозамбике, где в конце сентября возобновились столкновения между правительственными войсками и исламистами.