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РИА Новости
Теплоснабжение

ФАС РФ получила ходатайство финского Fortum о покупке 20,5% немецкой Uniper

11:55 08.10.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ получила ходатайство финского Fortum о покупке 20,5% немецкой Uniper, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Получили", - сообщили в ФАС.
Ранее во вторник финский концерн Fortum сообщил, что договорился с фондами Elliott и Knight Vinke о покупке более 20,5% акций немецкой компании Uniper. Предполагается, что сумма сделки составит 2,3 миллиарда евро. Таким образом, доля Fortum в Uniper возрастет более чем до 70,5%, и общие инвестиции в Uniper увеличатся примерно до 6,2 миллиарда евро.
В июне 2018 года Fortum консолидировал 47,35% акций немецкой Uniper, закрыв сделку по покупке 47,12% акций. Fortum сообщал, что выплатил в рамках сделки в общей сложности 3,7 миллиарда евро, из которых за счет собственных средств профинансировал 1,95 миллиарда евро и за счет кредитов — 1,75 миллиарда евро.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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В сентябре 2018 года глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев говорил в интервью газете "Коммерсант", что по закону об иностранных инвестициях в стратегические отрасли финскому Fortum нельзя покупать в стратегических активах в РФ больше 50%, - электроэнергетика таким статусом не обладает, но им обладает один водоканал, который есть среди активов Uniper в России. Пока немцы не избавятся от этого водоканала, "дальше идти нельзя", отмечал чиновник.
Разрешение ФАС на сделку понадобилось, так как обе иностранные компании владеют активами в РФ. Финскому Fortum принадлежит 94% акций российского "Фортума" - одного из ведущих производителей и поставщиков тепловой и электроэнергии на Урале и в Западной Сибири. В его структуру входят восемь ТЭС. Общая установленная мощность — 4,8 ГВт. Uniper принадлежит 83,73% акций российской "Юнипро". В состав "Юнипро" входят пять электростанций общей мощностью 11,2 ГВт.
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