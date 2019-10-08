МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ получила ходатайство финского Fortum о покупке 20,5% немецкой Uniper, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Получили", - сообщили в ФАС.

Ранее во вторник финский концерн Fortum сообщил, что договорился с фондами Elliott и Knight Vinke о покупке более 20,5% акций немецкой компании Uniper. Предполагается, что сумма сделки составит 2,3 миллиарда евро. Таким образом, доля Fortum в Uniper возрастет более чем до 70,5%, и общие инвестиции в Uniper увеличатся примерно до 6,2 миллиарда евро.

В июне 2018 года Fortum консолидировал 47,35% акций немецкой Uniper, закрыв сделку по покупке 47,12% акций. Fortum сообщал, что выплатил в рамках сделки в общей сложности 3,7 миллиарда евро, из которых за счет собственных средств профинансировал 1,95 миллиарда евро и за счет кредитов — 1,75 миллиарда евро.

В сентябре 2018 года глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев говорил в интервью газете "Коммерсант", что по закону об иностранных инвестициях в стратегические отрасли финскому Fortum нельзя покупать в стратегических активах в РФ больше 50%, - электроэнергетика таким статусом не обладает, но им обладает один водоканал, который есть среди активов Uniper в России. Пока немцы не избавятся от этого водоканала, "дальше идти нельзя", отмечал чиновник.