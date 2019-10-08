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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Зеленский почтил память жертв массовых расстрелов в Бабьем Яру

11:53 08.10.2019
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КИЕВ, 8 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский вместе с представителями Совета Федерации еврейских общин почтил память жертв массовых расстрелов в мемориальном комплексе Бабий Яр, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.
В конце сентября отмечалась 78-я годовщина массового расстрела евреев. Тогда Зеленский не пришел на официальные мероприятия, что вызвало неодобрение со стороны еврейской общины Украины. Глава Объединения иудейских религиозных организаций Украины Яков Дов Блайх заявил, что подобное произошло впервые в истории независимой Украины. При этом сайт Телевизионной службы новостей (ТСН) канала "1+1" со ссылкой на пресс-службу главы государства сообщил, что Зеленский в частном порядке посетил мемориальный комплекс Бабий Яр и почтил память жертв трагедии.
Президент Украины Владимир Зеленский
29 сентября, 21:02РИА Новости
Зеленский посетил мемориальный комплекс Бабий Яр
"Глава государства вместе с представителями Совета Федерации еврейских общин зажгли лампадки у "Меноры" - памятника расстрелянным евреям на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Раввины прочитали молитву о жертвах трагедии. Также присутствующие почтили их память минутой молчания", - говорится в сообщении.
В урочище Бабий Яр во время Великой Отечественной войны немецкие нацисты и их местные пособники расстреляли до нескольких сотен тысяч человек - главным образом, евреев, цыган, киевских караимов и советских военнопленных.
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Религия и мировоззрениеВладимир Зеленскийрелигия
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