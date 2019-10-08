"Плановая болячка": в Башкирии врачи отказались принять пациента

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В больнице башкирского города Ишимбая врачи отказались принимать пациента. Видео конфликта опубликовал РЕН ТВ.
На кадрах видно, как мужчина пытается попасть в кабинет, чтобы ему сделали перевязку на шее. Врач отказалась принимать пациента, объяснив, что оказывает только экстренную помощь, а ему нужна плановая процедура.
После этого она в грубой форме потребовала, чтобы мужчина покинул кабинет.
На втором видео запечатлено, как другой сотрудник учреждения ударил пациента, пытаясь вытолкнуть из помещения. По словам автора видео, от врача пахло алкоголем.
После публикации видео Министерство здравоохранения Башкирии начало проверку.