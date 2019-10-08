"Плановая болячка": в Башкирии врачи отказались принять пациента

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В больнице башкирского города Ишимбая врачи отказались принимать пациента. Видео конфликта опубликовал . В больнице башкирского города Ишимбая врачи отказались принимать пациента. Видео конфликта опубликовал РЕН ТВ

На кадрах видно, как мужчина пытается попасть в кабинет, чтобы ему сделали перевязку на шее. Врач отказалась принимать пациента, объяснив, что оказывает только экстренную помощь, а ему нужна плановая процедура.

После этого она в грубой форме потребовала, чтобы мужчина покинул кабинет.

На втором видео запечатлено, как другой сотрудник учреждения ударил пациента, пытаясь вытолкнуть из помещения. По словам автора видео, от врача пахло алкоголем.