Глава Поморья открыл в Ереване Дом Русского Севера

АРХАНГЕЛЬСК, 8 окт – РИА Новости. Дом Русского Севера открылся в Ереване; жители столицы Армении могут приобрести здесь широкую линейку продукции Архангельского тралового флота, водорослевого комбината, традиционные расписные изделия из дерева и бересты, а также северные алмазы в огранке из белого и розового золота, сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

Идея создания дома родилась в процессе сотрудничества Архангельской и Вайоц-Дзорской областей около двух лет назад, поэтому красную ленточку на церемонии открытия перерезали глава Архангельской области Игорь Орлов и губернатор Вайоц-Дзорской области Трдат Саргсян.

"Я благодарен нашим армянским друзьям, партнерам, которые включились в этот проект и помогли реализовать его. Открытие Дома Русского Севера нацелено на укрепление давних добрых отношений, которые сложились между нашими народами", – обратился к собравшимся глава Поморья.

В перспективе представленный в Доме ассортимент традиционной для архангельского севера продукции будет значительно расширен. В частности, здесь можно будет приобрести мясные изделия, дикоросы, продукцию деревообрабатывающей промышленности.

Кроме того помещения Дома позволяют проводить самые разные мероприятия – от деловых переговоров до творческих вечеров.