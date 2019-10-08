Глава Поморья открыл в Ереване Дом Русского Севера

АРХАНГЕЛЬСК, 8 окт – РИА Новости. Дом Русского Севера открылся в Ереване; жители столицы Армении могут приобрести здесь широкую линейку продукции Архангельского тралового флота, водорослевого комбината, традиционные расписные изделия из дерева и бересты, а также северные алмазы в огранке из белого и розового золота, сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.
Идея создания дома родилась в процессе сотрудничества Архангельской и Вайоц-Дзорской областей около двух лет назад, поэтому красную ленточку на церемонии открытия перерезали глава Архангельской области Игорь Орлов и губернатор Вайоц-Дзорской области Трдат Саргсян.
"Я благодарен нашим армянским друзьям, партнерам, которые включились в этот проект и помогли реализовать его. Открытие Дома Русского Севера нацелено на укрепление давних добрых отношений, которые сложились между нашими народами", – обратился к собравшимся глава Поморья.
В перспективе представленный в Доме ассортимент традиционной для архангельского севера продукции будет значительно расширен. В частности, здесь можно будет приобрести мясные изделия, дикоросы, продукцию деревообрабатывающей промышленности.
Кроме того помещения Дома позволяют проводить самые разные мероприятия – от деловых переговоров до творческих вечеров.
По словам директора Дома Русского Севера Сергея Саргсяна, сейчас здесь будет работать команда из восьми сотрудников, но с развитием контактов в сфере здравоохранения, образования, туризма, промышленности штат будет расширяться. В ближайших планах Саргсяна – организация дегустаций и мастер-классов северных поваров, отметили в пресс-службе.