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РИА Новости

Замглавы МИД Вершинина наградили Орденом Александра Невского

11:33 08.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин награжден Орденом Александра Невского, говорится на официальном портале правовой информации.
"За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации наградить Орденом Александра Невского Вершинина Сергея Васильевича - заместителя министра иностранных дел Российской Федерации", - говорится в тексте приказа.
Вершинин занимает пост замглавы МИД РФ с 27 марта 2018 года.
В 2008 году за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю плодотворную дипломатическую службу был удостоен Ордена Дружбы, а в 2014 году - Ордена Почета.
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Сергей ВершининМИД РФРоссияПолитика
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