Замглавы МИД Вершинина наградили Орденом Александра Невского

"За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации наградить Орденом Александра Невского Вершинина Сергея Васильевича - заместителя министра иностранных дел Российской Федерации", - говорится в тексте приказа.

В 2008 году за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю плодотворную дипломатическую службу был удостоен Ордена Дружбы, а в 2014 году - Ордена Почета.