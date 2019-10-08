Замглавы МИД Вершинина наградили Орденом Александра Невского

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин награжден Орденом Александра Невского, говорится на официальном портале правовой информации.
"За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации наградить Орденом Александра Невского Вершинина Сергея Васильевича - заместителя министра иностранных дел Российской Федерации", - говорится в тексте приказа.
Вершинин занимает пост замглавы МИД РФ с 27 марта 2018 года.
В 2008 году за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю плодотворную дипломатическую службу был удостоен Ордена Дружбы, а в 2014 году - Ордена Почета.