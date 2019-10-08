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РИА Новости

Аэрофлот подтверждает глобальное лидерство среди премиальных перевозчиков

10:52 08.10.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 8 окт – ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот подтвердил глобальное лидерство среди премиальных перевозчиков, второй год подряд став победителем международной премии Business Traveller Awards. Престижную награду в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы" на торжественной церемонии в Лондоне вручил учредитель премии — британский журнал Business Traveller.
Популярное международное издание о путешествиях премиального уровня Business Traveller вручает награды ежегодно с 1988 года. Программа номинаций охватывает десятки категорий, отмечая наиболее достойных представителей глобального туристического сектора. За время своего существования награда Business Traveller Awards стала одной из самых желанных в индустрии путешествий. Победителей премии определяет читательское голосование. В числе постоянных лидеров по итогам премии ведущие авиакомпании, известные эталонным сервисом, — Emirates, Qatar Airways, Singapore Airlines, American Airlines, Lufthansa, Virgin Atlantic, Swiss Airlines.
Авторитетный журнал Business Traveller, учрежденный в Великобритании в 1976 году, сегодня — ведущий глобальный медиа-бренд в индустрии туризма. Он объединяет 14 печатных изданий и ряд интернет-порталов в разных регионах мира. Аудиторию журнала составляют взыскательные деловые путешественники, предпочитающие премиальный уровень сервиса вне зависимости от маршрута и целей поездки.
"Мы с удовлетворением вновь принимаем престижную награду от британского издания Business Traveller, — заявил генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев. — Консолидированное мнение искушенных бизнес-пассажиров, выбирающих Аэрофлот, подтвердило лидерские позиции ведущей российской компании в премиальном сегменте международных авиационных перевозок. Наши ключевые конкурентные преимущества — пунктуальность, оптимальное соотношение цена-качество и широкие транзитные возможности — залог успешной реализации нашей Стратегии 2023, нацеленной на дальнейшую экспансию Аэрофлота на мировом рынке".
Аэрофлот по праву гордится внушительным списком международных наград, отражающих оценку как пассажиров, так и экспертного сообщества. В прошлом месяце американская авиационная ассоциация APEX в третий раз продлила Аэрофлоту статус "глобальной авиакомпании пять звезд" на 2020 год. Аэрофлот восьмой год побеждает как лучшая авиакомпания в Восточной Европе на Skytrax World Airline Awards 2019 — главной мировой отраслевой премии. Высокое качество сервиса ведущего российского перевозчика стабильно подтверждает статус "четыре звезды" Skytrax. Аэрофлот – обладатель рейтинга "пять звезд" за пунктуальность полетов от британского агентства OAG.
© Фото : пресс- служба ПАО "Аэрофлот"Аэрофлот стал победителем международной премии Business Traveller Awards
Аэрофлот стал победителем международной премии Business Traveller Awards
© Фото : пресс- служба ПАО "Аэрофлот"
Аэрофлот стал победителем международной премии Business Traveller Awards
Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.
Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2018 году Аэрофлот перевёз 35,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 55,7 млн.
Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.
Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.
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