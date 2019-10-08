Врачи выясняют, нужна ли операция экс-президенту Армении Кочаряну

ЕРЕВАН, 8 окт – РИА Новости. Врачи в ходе медобследования решат, понадобится ли операция бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну, сообщил во вторник РИА Новости руководитель офиса бывшего главы государства Виктор Согомонян.

Ранее пресс-секретарь уголовно-исполнительного управления Минюста Нона Навикян сообщила агентству, что Кочарян в третий раз за последние девять дней проходит обследование в ереванском медицинском центре "Измирлян".

"Должно быть обследование, потом решат, операцию делать или нет. Это все сегодня в течение дня решится", - сказал Согомонян. Он не сообщил, какие проблемы со здоровьем есть у экс-президента и в связи с чем ему может потребоваться оперативное вмешательство.

Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В конце июня он был арестован в третий раз.