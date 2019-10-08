Кочарян третий раз за девять дней проходит медобследование

ЕРЕВАН, 8 окт – РИА Новости. Бывший президент Армении Роберт Кочарян в третий раз за последние девять дней проходит медобследование в ереванской больнице, сообщила в во вторник РИА Новости пресс-секретарь уголовно-исполнительного управления Минюста Нона Навикян.

"Кочарян 8 октября доставлен в медицинский центр "Измирлян" для обследования. Он пока находится там", - заявила Навикян. Другие подробности не приводятся.

Ранее она сообщила, что экс-президента доставляли в тот же медицинский центр 30 сентября и 4 октября.

Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В конце июня он был арестован в третий раз.