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РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев из Ливана и Иордании

10:30 08.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛагерь сирийских беженцев
Лагерь сирийских беженцев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Лагерь сирийских беженцев. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Свыше 1,2 тысячи человек вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за прошедшие сутки, сообщается в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, опубликованном на сайте Минобороны.
"За прошедшие сутки в Сирию с территорий иностранных государств возвратились 1 241 беженец, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 416 человек (женщин – 125, детей – 213), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 825 человек (женщин – 248, детей – 421)", - говорится в бюллетене.
Добавляется, что за сутки в места постоянного проживания возвратились 11 граждан Сирии.
Отмечается, что за сутки восстановлены пять жилых домов, больница и электроподстанция. Кроме того, инженерные подразделения ВС Сирии разминировали два гектара территории, а также обнаружили и уничтожили 35 взрывоопасных предметов (ВОП).
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