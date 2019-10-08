В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев из Ливана и Иордании

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Свыше 1,2 тысячи человек вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за прошедшие сутки, сообщается в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, опубликованном на сайте Минобороны.

"За прошедшие сутки в Сирию с территорий иностранных государств возвратились 1 241 беженец, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 416 человек (женщин – 125, детей – 213), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 825 человек (женщин – 248, детей – 421)", - говорится в бюллетене.

Добавляется, что за сутки в места постоянного проживания возвратились 11 граждан Сирии.