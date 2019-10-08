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РИА Новости

Заксобрание Севастополя прекратило депутатские полномочия Алтабаевой

10:28 08.10.2019
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© предоставлено заксобранием СевастополяЕкатерина Алтабаева
Екатерина Алтабаева
© предоставлено заксобранием Севастополя
Екатерина Алтабаева. Архивное фото
СЕВАСТОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Парламент Севастополя досрочно прекратил депутатские полномочия экс-спикера заксобрания первого созыва Екатерины Алтабаевой в связи с ее избранием в Совет Федерации Федерального собрания от регионального парламента, передает корреспондент РИА Новости.
Представителем законодательного собрания Севастополя в Совете Федерации на первой сессии после прошедших выборов в парламент региона была единогласно избрана экс-спикер регионального парламента Екатерина Алтабаева. Новым спикером заксобрания был избран сопредседатель регионального штаба ОНФ в Севастополе Владимир Немцев.
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За решение проголосовали 19 депутатов из 19 присутствующих в зале. Спикер законодательного собрания Владимир Немцев сообщил, что в результате принятого решения количество депутатов сократилось с 24 до 23 человек. Выборы еще одного депутата на освободившееся место пройдут в единый день голосования в сентябре 2020 года.
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