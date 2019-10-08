Заксобрание Севастополя прекратило депутатские полномочия Алтабаевой

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Парламент Севастополя досрочно прекратил депутатские полномочия экс-спикера заксобрания первого созыва Екатерины Алтабаевой в связи с ее избранием в Совет Федерации Федерального собрания от регионального парламента, передает корреспондент РИА Новости.

Представителем законодательного собрания Севастополя в Совете Федерации на первой сессии после прошедших выборов в парламент региона была единогласно избрана экс-спикер регионального парламента Екатерина Алтабаева. Новым спикером заксобрания был избран сопредседатель регионального штаба ОНФ в Севастополе Владимир Немцев.

За решение проголосовали 19 депутатов из 19 присутствующих в зале. Спикер законодательного собрания Владимир Немцев сообщил, что в результате принятого решения количество депутатов сократилось с 24 до 23 человек. Выборы еще одного депутата на освободившееся место пройдут в единый день голосования в сентябре 2020 года.