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РИА Новости

Минск готов взять на себя разработку декларации о неразмещении РСМД

10:17 08.10.2019 (обновлено: 13:00 08.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 8 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов взять на себя разработку многосторонней политической декларации о неразмещении ракет средней и меньшей дальности.
"Может, все-таки стоит собраться и обсудить эту самую актуальную на данный момент проблему. Если хотите, в Минске. Тем более, что Беларусь уже выступила с предложением принять многостороннюю политическую декларацию ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. Готовы инициировать, а то и взять на себя разработку текста этого документа", - заявил Лукашенко во вторник в Минске на конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти".
По словам Лукашенко, "такая декларация не является равнозначной заменой договора". "Но исходим из того, что она могла бы помочь в заполнении правового вакуума в регулировании данного сегмента вооружений", - пояснил он.
Президент Белоруссии выразил надежду, что такой документ получит поддержку и станет практическим вкладом в реализации белорусской инициативы о запуске международного диалога по безопасности. "Совместные действия по сохранению достижений договора РСМД в Европе могут стать важным шагом на этом пути", - подчеркнул он.
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Лукашенко заявил о том, что важно выслушать мнение всех вовлеченных сторон. "Может, стоит все-таки собраться и обсудить, услышать разные точки зрения", - сказал он. По его словам, такое понимание очень важно для решения проблемы.
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
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