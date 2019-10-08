Минск готов взять на себя разработку декларации о неразмещении РСМД

МИНСК, 8 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов взять на себя разработку многосторонней политической декларации о неразмещении ракет средней и меньшей дальности.

"Может, все-таки стоит собраться и обсудить эту самую актуальную на данный момент проблему. Если хотите, в Минске. Тем более, что Беларусь уже выступила с предложением принять многостороннюю политическую декларацию ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. Готовы инициировать, а то и взять на себя разработку текста этого документа", - заявил Лукашенко во вторник в Минске на конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти".

По словам Лукашенко, "такая декларация не является равнозначной заменой договора". "Но исходим из того, что она могла бы помочь в заполнении правового вакуума в регулировании данного сегмента вооружений", - пояснил он.

Президент Белоруссии выразил надежду, что такой документ получит поддержку и станет практическим вкладом в реализации белорусской инициативы о запуске международного диалога по безопасности. "Совместные действия по сохранению достижений договора РСМД в Европе могут стать важным шагом на этом пути", - подчеркнул он.

Лукашенко заявил о том, что важно выслушать мнение всех вовлеченных сторон. "Может, стоит все-таки собраться и обсудить, услышать разные точки зрения", - сказал он. По его словам, такое понимание очень важно для решения проблемы.