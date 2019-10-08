Премьер Армении уволил своего советника, проработавшего меньше месяца

ЕРЕВАН, 8 окт – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян освободил от обязанностей главного советника руководителя правительства бывшего начальника полиции страны Валерий Осипяна, проработавшего на этой должности меньше месяца, сообщили во вторник правительственной пресс-службе.

В сентябре президент Армении Армен Саркисян по предложению премьера уволил руководителей двух силовых структур - директора Службы нацбезопасности Артура Ванецяна и начальника полиции Осипяна, занимавшего этот пост с мая 2018 года. Позднее Осипян занял должность главного советника руководителя правительства. В начале октября новостной ресурс aysor.am сообщил, что Осипян написал заявление об уходе, однако в правительстве эту информацию опровергли.