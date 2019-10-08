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РИА Новости

Премьер Армении уволил своего советника, проработавшего меньше месяца

10:14 08.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 8 окт – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян освободил от обязанностей главного советника руководителя правительства бывшего начальника полиции страны Валерий Осипяна, проработавшего на этой должности меньше месяца, сообщили во вторник правительственной пресс-службе.
В сентябре президент Армении Армен Саркисян по предложению премьера уволил руководителей двух силовых структур - директора Службы нацбезопасности Артура Ванецяна и начальника полиции Осипяна, занимавшего этот пост с мая 2018 года. Позднее Осипян занял должность главного советника руководителя правительства. В начале октября новостной ресурс aysor.am сообщил, что Осипян написал заявление об уходе, однако в правительстве эту информацию опровергли.
Новруз Мамедов
Вчера, 10:06РИА Новости
Премьер Азербайджана написал заявление об отставке, сообщил источник
"Освободить Валерия Осипяна от обязанностей главного советника премьер-министра Республики Армения", - говорится в распоряжении главы правительства, текст которого размещен на сайте кабмина. О причинах отставки не сообщается.
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Никол ПашинянАрменияВ мире
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