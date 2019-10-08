Удмуртия создаст единый цифровой контур в здравоохранении

УФА, 8 окт - РИА Новости. Власти Удмуртии закупают новое оборудование для учреждений здравоохранения республики для реализации проекта создания единого цифрового контура, бюджет которого составит более 160 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе главы региона.
Ведомство отмечает, что создание единого цифрового контура в медицинских учреждениях Удмуртии планируется до 2024 года в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение". Целью проекта является постепенный переход на электронный документооборот между медорганизациями, органами управления здравоохранением, а также при межведомственном взаимодействии, что существенно сократит время на медобслуживание.
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"Бюджет регионального проекта по созданию единого цифрового контура в здравоохранении Удмуртии составляет более 161 миллиона рублей, из которых почти 155 миллионов, это средства из федерального бюджета",- цитирует пресс-служба главу республики Александра Бречалова.
По его словам, "благодаря созданию единого информационного пространства врачи смогут быстрее находить необходимую информацию, так как они получат доступ к исследованиям и медицинским записям".
"На данный момент регион закупил системы хранения данных, средства для обеспечения защиты виртуальной инфраструктуры, средства криптографической защиты информации и 325 персональных компьютеров с лицензионным программным обеспечением",- прокомментировал реализацию проекта глава Удмуртии Бречалов. Он отметил, что в ближайшее время планируется поставка планшетов, в том числе для оснащения бригад скорой помощи, по которым наличие свободных мест для приема пациентов можно будет узнавать в онлайн режиме, а также компьютерная техника для ФАПов и программы повышения класса защищенной сети передачи данных.