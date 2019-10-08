Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-08T10:07Z
https://ria.ru/20191008/1559531696.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155920/70/1559207089_32:0:3673:2048_1036x0_80_0_0_7a4d8a189671700ea65d5b8ab16a837b.jpg
РИА Новости

Удмуртия создаст единый цифровой контур в здравоохранении

10:07 08.10.2019
48
© РИА Новости / Геннадий КарповВид на город Уфа
Вид на город Уфа
© РИА Новости / Геннадий Карпов
УФА, 8 окт - РИА Новости. Власти Удмуртии закупают новое оборудование для учреждений здравоохранения республики для реализации проекта создания единого цифрового контура, бюджет которого составит более 160 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе главы региона.
Ведомство отмечает, что создание единого цифрового контура в медицинских учреждениях Удмуртии планируется до 2024 года в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение". Целью проекта является постепенный переход на электронный документооборот между медорганизациями, органами управления здравоохранением, а также при межведомственном взаимодействии, что существенно сократит время на медобслуживание.
Медицинская операция
12 сентября, 12:14РИА Новости
Новосибирские хирурги провели уникальную операцию на сердце
"Бюджет регионального проекта по созданию единого цифрового контура в здравоохранении Удмуртии составляет более 161 миллиона рублей, из которых почти 155 миллионов, это средства из федерального бюджета",- цитирует пресс-служба главу республики Александра Бречалова.
По его словам, "благодаря созданию единого информационного пространства врачи смогут быстрее находить необходимую информацию, так как они получат доступ к исследованиям и медицинским записям".
"На данный момент регион закупил системы хранения данных, средства для обеспечения защиты виртуальной инфраструктуры, средства криптографической защиты информации и 325 персональных компьютеров с лицензионным программным обеспечением",- прокомментировал реализацию проекта глава Удмуртии Бречалов. Он отметил, что в ближайшее время планируется поставка планшетов, в том числе для оснащения бригад скорой помощи, по которым наличие свободных мест для приема пациентов можно будет узнавать в онлайн режиме, а также компьютерная техника для ФАПов и программы повышения класса защищенной сети передачи данных.
В ближайшее время изменится подготовка врачей общего профиля и онкологов
29 сентября, 12:22Радио Sputnik
Столичные врачи спасли женщину с поразившей почти все органы болезнью
000001
Обсудить 0
Александр БречаловУдмуртияОбщество
Рекомендуем
Самолет авиакомпании Аэрофлот
Аэрофлот подтверждает глобальное лидерство среди премиальных перевозчиков
РИА
Новости
Помощник президента РФ Андрей Фурсенко
В России число молодых ученых выросло в 1,5 раза за десять лет
Руденя: в Верхневолжье сформирован бюджет в целях реализации нацпроектов
Руденя: в Верхневолжье сформирован бюджет в целях реализации нацпроектов
Корова на пастбище
Скот в Подмосковье проверят на туберкулез
Лента
новостей
День активного гражданина в Москве
Москвичи решат, что еще нужно благоустроить в столице
Сотрудники полиции
СМИ: власти Германии рассматривают инцидент в Гессене как теракт
Употребление алкоголя
Семилетнего мальчика госпитализировали с отравлением алкоголем под Омском
Кандидаты в приемные родители знакомятся с воспитанником одного из детских домов
Около 1,5 тысячи детей-сирот обрели семью в Подмосковье
Глава Республики Мордовия Владимир Волков
В Саранске создадут центр киберспорта
Здание Счетной палаты РФ
Счетная палата предложила изменить принцип господдержки кинематографа
Вид на небоскребы делового центра Москва-Сити с высотного дома на Кудринской площади в Москве
Международный тур Urban.Tech Moscow 2019 стартует 26 октября
Вывеска на здании Национальной системы платежных карт в Москве
Россия договорилась с Турцией о расширении приема карт "Мир" в стране
Работа ОАО Конструкторское бюро химавтоматики в Воронеже
Объединение воронежских КБХА и ВМЗ завершится до 1 ноября
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:35СМИ сообщили о новом месте работы экс-чиновницы, оскорбившей жителей Тулуна
08:28В Якутске двое рецидивистов пытались ограбить банкомат в научном институте
08:27Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву
08:26В Кургане нашли подпольный крематорий медицинских отходов
08:24В Нур-Султане начались переговоры Лаврова с главой МИД Казахстана
08:22Роскачество дало рекомендации по выбору рыбы и икры
08:20Эксперт назвал сумму, нужную для восстановления платформы "Морского старта"
08:08Пользователи Instagram сообщили о проблемах в работе сервиса
08:02Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:36Всемирный банк: мигранты помогут экономике Европы и Центральной Азии
07:34Всемирный банк ухудшил прогнозы по росту экономик США, еврозоны и Китая
07:33Всемирный банк пересмотрел прогноз по росту экономики России
07:32Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 2,5%
07:31Всемирный банк резко ухудшил прогноз роста мировой торговли на 2019 год
07:28Сотрудники компании в Кузбассе получили условные сроки за хищение
07:16В Волгоградской области автомобиль с пятью подростками врезался в дерево
07:13В Приморье неизвестные засыпали землей Вечный огонь у Мемориала погибшим
07:10В США растет число сторонников импичмента Трампа, показало исследование
07:04Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в квартирах
06:59Ким Чен Ын впервые появился на публике после провала переговоров с США
Лента новостейМолния