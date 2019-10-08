Удмуртия создаст единый цифровой контур в здравоохранении

УФА, 8 окт - РИА Новости. Власти Удмуртии закупают новое оборудование для учреждений здравоохранения республики для реализации проекта создания единого цифрового контура, бюджет которого составит более 160 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе главы региона.

Ведомство отмечает, что создание единого цифрового контура в медицинских учреждениях Удмуртии планируется до 2024 года в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение". Целью проекта является постепенный переход на электронный документооборот между медорганизациями, органами управления здравоохранением, а также при межведомственном взаимодействии, что существенно сократит время на медобслуживание.

"Бюджет регионального проекта по созданию единого цифрового контура в здравоохранении Удмуртии составляет более 161 миллиона рублей, из которых почти 155 миллионов, это средства из федерального бюджета",- цитирует пресс-служба главу республики Александра Бречалова.

По его словам, "благодаря созданию единого информационного пространства врачи смогут быстрее находить необходимую информацию, так как они получат доступ к исследованиям и медицинским записям".