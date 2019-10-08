Медведев освободил от должности замруководителя ФНС Батуркина

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Андрея Батуркина от должности замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС), следует из распоряжения, опубликованного на сайте кабинета министров.
"Освободить Батуркина Андрея Николаевича от должности заместителя руководителя Федеральной налоговой службы в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.
19 сентября, 17:21РИА НовостиВ районной инспекции ФНС в Махачкале прошли обыски
По информации на сайте ФНС, Батуркин был назначен заместителем руководителя службы в декабре 2016 года. Ранее занимал должность замруководителя секретариата первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова.