Медведев освободил от должности замруководителя ФНС Батуркина

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Андрея Батуркина от должности замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС), следует из распоряжения, опубликованного на сайте кабинета министров.

"Освободить Батуркина Андрея Николаевича от должности заместителя руководителя Федеральной налоговой службы в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.