Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-08T09:49Z
https://ria.ru/20191008/1559531083.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155596/66/1555966614_0:236:3075:1966_1036x0_80_0_0_55ddacaa4695911a70d74363c04f27f5.jpg
РИА Новости

Медведев освободил от должности замруководителя ФНС Батуркина

09:49 08.10.2019
502
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Андрея Батуркина от должности замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС), следует из распоряжения, опубликованного на сайте кабинета министров.
"Освободить Батуркина Андрея Николаевича от должности заместителя руководителя Федеральной налоговой службы в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.
Автомобиль Следственного комитета РФ
19 сентября, 17:21РИА Новости
В районной инспекции ФНС в Махачкале прошли обыски
По информации на сайте ФНС, Батуркин был назначен заместителем руководителя службы в декабре 2016 года. Ранее занимал должность замруководителя секретариата первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова.
140000
Обсудить 0
Дмитрий МедведевФедеральная налоговая служба РФИгорь ШуваловРоссияПолитика
Рекомендуем
Актер Дмитрий Марьянов
СК назвал причину смерти актера Дмитрия Марьянова
РИА
Новости
В одном из гипермаркетов
Российские и украинские цены на продукты сравнили в Сети
Грибы вешенки
Ученые выяснили, как грибы влияют на развитие рака
Кэрол Феннер с дочерью Луной в аэропорту Шереметьево
В Краснодаре провели операцию девочке из США по удалению пятна на все лицо
Лента
новостей
Румынский фрегат Регина Мария во время учений НАТО в Черном море
Блокировать Крым. США всерьез берутся за Черное море
Актриса Анастасия Заворотнюк
Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк
Младенец в автомобиле
В Северодвинске мать избила грудничка на глазах у прохожих
Скриншот видео с рыдающей девочкой, которую, предположительно, хотят выдать замуж
Видео похищения рыдающей 16-летней невесты в Киргизии шокировало соцсети
Зал судебных заседаний в США
Johnson & Johnson выплатит $8 миллиардов мужчине, у которого выросла грудь
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Жуковском отец случайно убил маленькую дочь, пока жена была в роддоме
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев освободил Литвака от должности замруководителя Росаккредитации
Актер Дмитрий Марьянов
Главу центра, где лечили актера Марьянова, будут судить
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:35СМИ сообщили о новом месте работы экс-чиновницы, оскорбившей жителей Тулуна
08:28В Якутске двое рецидивистов пытались ограбить банкомат в научном институте
08:27Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву
08:26В Кургане нашли подпольный крематорий медицинских отходов
08:24В Нур-Султане начались переговоры Лаврова с главой МИД Казахстана
08:22Роскачество дало рекомендации по выбору рыбы и икры
08:20Эксперт назвал сумму, нужную для восстановления платформы "Морского старта"
08:08Пользователи Instagram сообщили о проблемах в работе сервиса
08:02Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:36Всемирный банк: мигранты помогут экономике Европы и Центральной Азии
07:34Всемирный банк ухудшил прогнозы по росту экономик США, еврозоны и Китая
07:33Всемирный банк пересмотрел прогноз по росту экономики России
07:32Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 2,5%
07:31Всемирный банк резко ухудшил прогноз роста мировой торговли на 2019 год
07:28Сотрудники компании в Кузбассе получили условные сроки за хищение
07:16В Волгоградской области автомобиль с пятью подростками врезался в дерево
07:13В Приморье неизвестные засыпали землей Вечный огонь у Мемориала погибшим
07:10В США растет число сторонников импичмента Трампа, показало исследование
07:04Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в квартирах
06:59Ким Чен Ын впервые появился на публике после провала переговоров с США
Лента новостейМолния