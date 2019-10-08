Полиция проведет проверку после массовой драки у новосибирского рынка

НОВОСИБИРСК, 8 окт – РИА Новости. Полиция в Новосибирске продолжает проверку по факту массовой драки со стрельбой из травматического оружия с использованием травматического оружия возле Хилокского рынка в Новосибирске, очевидцы в соцсетях рассказали о ее причинах.

По данным ГУМВД по Новосибирской области, в понедельник 7 октября около трех часов дня (11.00 мск) на улице Малыгина "между двумя группами граждан" произошел конфликт, предположительно на бытовой почве. По данным облминздрава, после драки в больницу с травмами от резиновых пуль обратились пять человек, троих из которых отпустили для амбулаторного лечения, один был госпитализирован с травмой глаза, а еще один – с подозрением на сотрясение головного мозга.

"Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, в ходе которой устанавливают все обстоятельства произошедшего", - сообщил РИА Новости во вторник представитель главка МВД по региону, отказавшись от любых других комментариев. В свою очередь, источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что по факту драки может быть возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Хулиганство".