Полиция проведет проверку после массовой драки у новосибирского рынка

НОВОСИБИРСК, 8 окт – РИА Новости. Полиция в Новосибирске продолжает проверку по факту массовой драки со стрельбой из травматического оружия с использованием травматического оружия возле Хилокского рынка в Новосибирске, очевидцы в соцсетях рассказали о ее причинах.
По данным ГУМВД по Новосибирской области, в понедельник 7 октября около трех часов дня (11.00 мск) на улице Малыгина "между двумя группами граждан" произошел конфликт, предположительно на бытовой почве. По данным облминздрава, после драки в больницу с травмами от резиновых пуль обратились пять человек, троих из которых отпустили для амбулаторного лечения, один был госпитализирован с травмой глаза, а еще один – с подозрением на сотрясение головного мозга.
"Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, в ходе которой устанавливают все обстоятельства произошедшего", - сообщил РИА Новости во вторник представитель главка МВД по региону, отказавшись от любых других комментариев. В свою очередь, источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что по факту драки может быть возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Хулиганство".
Между тем, в одном из популярных городских пабликов соцсети "Вконтакте" появилось видео, на котором очевидец называет причиной конфликта со стрельбой "вооруженную группировку Тамерлана", которая якобы уже несколько лет "людей давит, грабит". По его словам, в понедельник после очередного "грабежа" и бездействия правоохранительных органов в ответ на написанные заявления, у работников рынка лопнуло терпение.