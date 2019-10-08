В Саратове пьяный водитель врезался в стену кладбища и погиб

САРАТОВ, 8 окт - РИА Новости. Легковой автомобиль под управлением пьяного водителя в ночь на вторник врезался в кирпичную стену Воскресенского кладбища в Саратове, в результате водитель попал в больницу, а его пассажир погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.