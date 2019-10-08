Роскачество исследовало популярные мессенджеры

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Роскачество исследовало наиболее популярные в России мобильные мессенджеры и составило . Роскачество исследовало наиболее популярные в России мобильные мессенджеры и составило рейтинг лучших из них.

Проверка проводилась по 68 критериям. Всего в исследование включили 49 мессенджеров в российском сегменте магазинов App Store и Google Play — 25 для iOS и 24 для Android. Однако в их число не попал Telegram, доступ к которому ограничен на территории России по требованию Роскомнадзора. Не рассматривались также корпоративные мессенджеры и приложения, предназначенные в первую очередь для финансовых транзакций.

"Количество приложений, которые перешагнули итоговую отметку в четыре балла, составляет 14 из 49 — все они рекомендуются Роскачеством к использованию. Небезопасных приложений выявлено не было, однако у ряда мессенджеров отсутствует сквозное шифрование, что не дает права называть их защищенными", — говорится в пресс-релизе.

Лучшими по совокупности всех критериев Роскачество признало WhatsApp, Viber и Skype на iOS и WhatsApp, Viber и Threema на Android. С точки зрения функциональных возможностей лучше других — как на iOS, так и на Android — себя показали "ТамТам", ICQ и "Mail.ru Агент", а с точки зрения простоты использования — Facebook Messenger, Threema и Skype на iOS и Threema, "ВКонтакте" и Skype — на Android.

Наиболее защищенными на iOS оказались Wickr Me, Viber, WhatsApp и Wire, а на Android — Wickr Me, Viber, Threema и Signal. "При проведении тестирования Роскачество не принимало во внимание отношение компаний-разработчиков к запросам властей или правоохранительных органов о раскрытии пользовательской информации, а также анонимность мессенджеров", — уточняется в сообщении.