В Москве во вторник ожидается мокрый снег

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Пасмурная погода, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя ожидают москвичей во вторник, воздух в столице максимально прогреется только до 6 градусов, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, плюс 4–6 в центре города, это максимальная температура на сегодня, и плюс 2-7 ожидается в Подмосковье", - сказал Леус.