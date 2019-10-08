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РИА Новости

В Москве во вторник ожидается мокрый снег

08:07 08.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Дождь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Пасмурная погода, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя ожидают москвичей во вторник, воздух в столице максимально прогреется только до 6 градусов, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, плюс 4–6 в центре города, это максимальная температура на сегодня, и плюс 2-7 ожидается в Подмосковье", - сказал Леус.
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Метеоролог также добавил, что ветер юго-западный, его скорость составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и к вечеру составит 747 миллиметров ртутного столба.
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