В Магадане объявлено штормовое предупреждение

"Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций в городе Магадане, Ольском городском округе, связанных с повреждением (обрывом) линий электропередачи и линий связи, нарушениями в работе дорожно-коммунальных служб, возникновением дорожно-транспортных аварий, возможным обрушением и деформацией слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций", - говорится в сообщении.