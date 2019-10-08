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РИА Новости

В Магадане объявлено штормовое предупреждение

07:16 08.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПоследствия урагана
Последствия урагана
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Последствия урагана. Архивное фото
МАГАДАН, 8 окт - РИА Новости, Людмила Щербакова. Спасатели во вторник разослали экстренное предупреждение о штормовом ветре в Магадане и в Ольском округе Колымы, сообщает Пожарно-Спасательный центр (ПСЦ) региона.
"Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций в городе Магадане, Ольском городском округе, связанных с повреждением (обрывом) линий электропередачи и линий связи, нарушениями в работе дорожно-коммунальных служб, возникновением дорожно-транспортных аварий, возможным обрушением и деформацией слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в Магадане и Ольском округе Колымы ожидается ветер порывами до 20 метро в секунду.
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