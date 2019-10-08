В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и области во вторник из-за порывистого ветра, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.

"Период предупреждения с 09 часов 8 октября до 21 часа 8 октября", - говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра, в это время прогнозируются облачность с прояснениями, местами небольшие осадки. Температура воздуха не поднимется выше 6 градусов. Скорость ветра составит 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.