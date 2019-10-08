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РИА Новости

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

02:25 08.10.2019 (обновлено: 04:49 08.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВид на Москву
Вид на Москву
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Вид на Москву. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и области во вторник из-за порывистого ветра, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
"Период предупреждения с 09 часов 8 октября до 21 часа 8 октября", - говорится в сообщении.
По данным Гидрометцентра, в это время прогнозируются облачность с прояснениями, местами небольшие осадки. Температура воздуха не поднимется выше 6 градусов. Скорость ветра составит 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.
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ГидрометцентрМоскваМосковская областьОбщество
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