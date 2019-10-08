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РИА Новости
Война в Сирии

Американские сенаторы пригрозили Турции приостановкой членства в НАТО

02:07 08.10.2019 (обновлено: 04:48 08.10.2019)
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© AP PhotoТанки турецкой армии
Танки турецкой армии
© AP Photo
Танки турецкой армии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. Влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил о готовности представить двупартийный законопроект по санкциям против Турции и приостановке ее участия в НАТО в случае военной операции в Сирии.

"Поговорил с сенатором Крисом Ван Холленом о ситуации в Сирии. Мы представим двупартийный законопроект по санкциям против Турции, если они вторгнутся в Сирию, и призовем к приостановке участия в НАТО в случае атаки на курдские силы, которые помогали США в разрушении халифата ИГ*", - написал Грэм в Twitter.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. Он добавил, что целью операции будет очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и для размещения находящихся в Турции сирийских беженцев.
Президент США Дональд Трамп пригрозил "разрушить экономику Турции", если Анкара, по его мнению, выйдет за рамки дозволенного в ходе операции в Арабской республике.
Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операцию против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииЛиндси ГрэмНАТОСирияСША
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