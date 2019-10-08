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РИА Новости

СМИ: убийца четырех полицейских в Париже хранил материалы с пропагандой ИГ*

00:24 08.10.2019
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© AFP 2019 / Geoffroy Van Der HasseltПолицейские у префектуры полиции Парижа, после того как там было свовершено нападение
Полицейские у префектуры полиции Парижа, после того как там было свовершено нападение
© AFP 2019 / Geoffroy Van Der Hasselt
Полицейские у префектуры полиции Парижа, после того как там было свовершено нападение
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Французские следователи обнаружили дома у сотрудника полиции, зарезавшего четырех коллег в префектуре в Париже Микаэля Арпона, флешку с пропагандистскими материалами террористической группировки "Исламское государство"*, сообщает газета Parisien.
По данным газеты, на флеш-карте Арпона были обнаружены многочисленные видеоролики с пропагандой ИГ*. Кроме того, на той же флешке находились адреса и личные данные десятков его коллег из парижской префектуры полиции.
Программист префектуры полиции Парижа в четверг, 3 октября, напал с ножом на правоохранителей на своем рабочем месте. По данным канала BFM, нападение совершил 45-летний Микаэль Арпон (Michael Harpon), уроженец карибского острова Мартиника, который работал в этой префектуре с 1993 года. В результате атаки скончались четыре человека. Позже прокурор антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар сообщил, что убийца был приверженцем радикального ислама.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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