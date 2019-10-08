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РИА Новости
Культура

Создатели "Мстителей" объяснили, какой фильм они ждут от Marvel

06:48 08.10.2019
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© Marvel Studios Inc. (2019)Кадр из фильма "Мстители. Финал"
Кадр из фильма Мстители. Финал
© Marvel Studios Inc. (2019)
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Создатели "Мстителей: Финал" Кристофер Маркус и Стивен МакФили обсудили, какого фильма не хватает Marvel, сообщает NME.
Сценаристы подчеркнули, что кинокомпания "сильно рискует", когда выходит за рамки уже известных проектов, но отметили, что новые картины нужны в долгосрочной перспективе.
Так, Маркус считает интересными уже анонсированные фильмы про Людей Икс, а также телесериал "Лунный рыцарь", и предлагает киновселенной фильм про Человека-машину – робота-андроида из комиксов.
Этим летом студия Marvel объявила, что будет снимать "Шанг-Чи и легенду 10 колец" и "Вечных", которые, по словам Маркуса, "не очень похожи" на "Мстителей: Финал".
МакФили одобрил политику киностудии, которая предлагает зрителям новые проекты, а не снимает бесконечные продолжения "Железного человека".
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