Создатели "Мстителей" объяснили, какой фильм они ждут от Marvel

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Создатели "Мстителей: Финал" Кристофер Маркус и Стивен МакФили обсудили, какого фильма не хватает Marvel, . Создатели "Мстителей: Финал" Кристофер Маркус и Стивен МакФили обсудили, какого фильма не хватает Marvel, сообщает NME.

Сценаристы подчеркнули, что кинокомпания "сильно рискует", когда выходит за рамки уже известных проектов, но отметили, что новые картины нужны в долгосрочной перспективе.

Так, Маркус считает интересными уже анонсированные фильмы про Людей Икс, а также телесериал "Лунный рыцарь", и предлагает киновселенной фильм про Человека-машину – робота-андроида из комиксов.

Этим летом студия Marvel объявила, что будет снимать "Шанг-Чи и легенду 10 колец" и "Вечных", которые, по словам Маркуса, "не очень похожи" на "Мстителей: Финал".