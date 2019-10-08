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РИА Новости

Сотня убитых, тысячи пострадавших. Какая угроза нависла над Ираком

08:00 08.10.2019 (обновлено: 09:21 08.10.2019)
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© AP Photo / Hadi MizbanИракские военные во время антиправительственной акции протеста в Багдаде. 6 октября 2019
Иракские военные во время антиправительственной акции протеста в Багдаде. 6 октября 2019
© AP Photo / Hadi Mizban
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Софья Мельничук. Многотысячные антиправительственные выступления проходят по всему Ираку. Лозунги против безработицы переросли в требования отставки правительства, а мирные шествия — в массовые беспорядки. В том, что стоит за волной протестов, разбиралось РИА Новости.

Спонтанные протесты

Тысячи людей вышли на улицы Багдада и еще нескольких городов в южных провинциях 1 октября. Пока не ясно, кто стоит за организацией масштабных акций, политические силы ответственность на себя брать не спешат. В СМИ акции называют "спонтанным взрывом" из-за накопившихся социально-экономических проблем.
Власти практически сразу заблокировали социальные сети Facebook и WhatsApp, чтобы пресечь активность протестующих в интернете, и ввели комендантский час. Однако эффект такой меры оценить сложно. Манифестации продолжились.
Главная движущая сила протестов — молодежь. Основные требования — борьба с безработицей и коррупцией.
© AFP 2019 / Ahmad Al-RubayeИракские протестующие эвакуируют раненого товарища. Багдад, 5 октября 2019 года
Иракские протестующие эвакуируют раненого товарища во время акции протеста в Багдаде, Ирак. 5 октября 2019 года
© AFP 2019 / Ahmad Al-Rubaye
Иракские протестующие эвакуируют раненого товарища. Багдад, 5 октября 2019 года

Сотня погибших и тысячи пострадавших

На четвертый день демонстраций полиция применила слезоточивый газ, резиновые пули и, по некоторым данным, открыла огонь на поражение без предупредительных залпов. Очевидцы утверждали, что работали снайперы. Правительство такие сообщения опровергает.
Тем не менее акции не утихали, вскоре стало известно о жертвах и пострадавших. В пятницу, 4 октября, число погибших достигло нескольких десятков человек, по разным данным — от 44 до 65. Спустя три дня убитых насчитывалось уже более сотни. Среди них восемь сотрудников служб безопасности. В общей сложности пострадало около шести тысяч человек.

Почему народ вышел на улицы

"Люди голодают, поэтому мы протестуем, — объяснял местным журналистам один из демонстрантов. — У нас много нефти, но мы не видим этого богатства". Ирак — один из мировых лидеров по нефтяным запасам. Но страну на протяжении многих лет сотрясали конфликты, разрушившие инфраструктуру.
По данным Всемирного банка, из 40 миллионов иракцев около восьми процентов живут менее чем на три доллара в день, а еще 57 процентов перебиваются пятью долларами. Безработица — серьезная головная боль для властей. Официально работают меньше половины трудоспособных жителей страны.
Зато масштабы воровства и мздоимста впечатляют. В списке наименее коррумпированных стран Ирак плетется в хвосте — занимает 168-е место из 175.
© AP Photo / Khalid MohammedАкция протеста в Багдаде. 6 октября 2019
Акция протеста в Багдаде, Ирак. 6 октября 2019
© AP Photo / Khalid Mohammed
Акция протеста в Багдаде. 6 октября 2019
Иракцам не хватает базовых вещей: воды, электричества, хороших школ и больниц. Простые люди не чувствуют себя в безопасности и не особенно рассчитывают на службы соцзащиты. По оценке Всемирного банка, только треть граждан считает, что имеет полноценный доступ к образованию, лишь 20 процентов довольны системой здравоохранения и менее 15 процентов называют свое место жительства безопасным.
Сначала протестующие сосредоточились на этих насущных проблемах. Однако затем появились и политические лозунги — о смещении Аделя Абдул-Махди с поста премьер-министра. "Мы хотим полномасштабного переворота, — заявлял один из активистов протеста. — Хотим, чтобы те, кто стоит у власти, предстали перед судом, хотим выбирать из новых лиц, не имеющих отношения к традиционным партиям, тех, у кого нет крови на руках".

Как отреагировали власти

Абдул-Махди в первые дни волнений выступил по телевидению с просьбой придерживаться "рамок закона" и оставаться дома. Ограничение доступа в интернет и комендантский час он назвал "горьким лекарством", которое необходимо принять. Демонстрации, по его словам, могут привести к подрыву основ всего государства. Он заверил, что будет работать над проблемами, а не сотрясать воздух пустыми обещаниями.
Президент Бархам Салех, напротив, осудил насилие по отношению к вышедшим на улицы и потребовал соблюсти конституционное право граждан на протест. Духовный лидер иракских шиитов аятолла Али Ситани призвал прекратить эскалацию конфликта, "пока не стало слишком поздно". Свои претензии он высказал парламентариям — за то, что не справляются со своими обязанностями и не проводят необходимые реформы.
© AFP 2019 / IRAQIYA TVПремьер-министр Ирака Адель Абдул-Махди во время телевизионной речи после вспышки протестов в Багдаде. 4 октября 2019 года
Премьер-министр Ирака Адель Абдул-Махди во время телевизионной речи после вспышки протестов в Багдаде. 4 октября 2019 года
© AFP 2019 / IRAQIYA TV
Премьер-министр Ирака Адель Абдул-Махди во время телевизионной речи после вспышки протестов в Багдаде. 4 октября 2019 года
В субботу, 5 октября, было предложено созвать срочную парламентскую сессию. Однако лидер шиитского блока в парламенте, победившего на выборах в прошлом году, Муктад ас-Садр призвал бойкотировать заседание до тех пор, пока правительство не представит плана конкретных шагов по разрешению кризиса.
Экстренная сессия все же состоялась, и Абдул-Махди объявил, что кабинет издал декрет о срочном проведении десятка реформ. Они коснутся распределения земли, призыва в армию, социальных выплат нуждающимся семьям. Кроме того, 7 октября стало известно, что военные, которых заподозрили в применении чрезмерной силы, отправлены под следствие.

Что говорят эксперты

Поводом для акций послужило решение премьера отправить в отставку заместителя командующего контртеррористической службой Абдула Вахаба ас-Саади, пояснил РИА Новости Руслан Мамедов, координатор ближневосточных проектов Российского совета по международным делам.
"Он один из наиболее авторитетных лидеров, многие иракцы видят в нем народного героя, победившего ИГ*", — говорит эксперт. Премьер-министр объяснил перевод ас-Саади на службу в Минобороны тем, что он слишком часто ездил за границу, однако такая подоплека народ не убедила.
© REUTERS / Khalid al-MousilyАкция протеста во время комендантского часа в Багдаде
Акция протеста во время комендантского часа в Багдаде, Ирак
© REUTERS / Khalid al-Mousily
Акция протеста во время комендантского часа в Багдаде
Фундаментальная причина общественного недовольства кроется в эффекте неоправданных ожиданий от новой власти после парламентских выборов, прошедших в мае 2018-го.
"После войны 2003 года современному Ираку так и не удалось достичь довоенного уровня социально-экономического развития. Многочисленные проблемы в этой сфере достигли критической массы и вылились на улицы крупнейших городов", — отметил в беседе с РИА Новости Денис Миргород, старший научный сотрудник НИИ стратегических исследований.
На протяжении 16 лет после свержения Саддама Хусейна руководители оправдывали отсутствие прогресса сложным послевоенным периодом восстановления страны. Абдул-Махди с 2005-го по 2011 год уже был вице-президентом страны. И для молодежи он олицетворяет то правительство, которое долгие годы не могло решить проблемы.
"Народ хотел увидеть новые лица, ожидал реформ, но в итоге все осталось по-старому", — указывает Мамедов.
Эксперт подчеркивает: у протестов нет ни определенного лидера, ни четкой повестки. Поэтому реальной угрозы региональной безопасности и устойчивости власти пока нет. "Сейчас главное, чтобы к выступлениям не подключились суннитские провинции. В этом случае официальный Багдад получит карт-бланш на более жесткие силовые методы под предлогом противодействия терроризму", — считает политолог.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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