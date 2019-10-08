В Приморье сняли на видео драку оленей

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Самая "ленивая" драка оленей попала на видео в заповеднике "Земля леопарда": на кадрах животные выглядят так, словно пытаются выяснять отношения, засыпая на ходу, Самая "ленивая" драка оленей попала на видео в заповеднике "Земля леопарда": на кадрах животные выглядят так, словно пытаются выяснять отношения, засыпая на ходу, сообщает пресс-служба заказника.

Сцепившись рогами, они медленно сталкиваются, закрывая глаза и низко опуская головы.

Неизвестно, каким стал итог ночного противостояния копытных, но судя по скорости реакций и движений животных, можно предположить, что в результате драки никто не пострадал, отмечают представители пресс-службы.

"Этих пятнистых оленей можно понять, ведь осенью холодает, и окружающий их мир словно замедляется", — пишут сотрудники.