Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-08T01:05Z
https://ria.ru/20191008/1559520504.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/153029/54/1530295461_0:120:3218:1930_1036x0_80_0_0_28f825c59bdf87654446add3ec543c8b.jpg
РИА Новости
Туризм

В Приморье сняли на видео драку оленей

01:05 08.10.2019
131
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПятнистые олени
Пятнистые олени
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Самая "ленивая" драка оленей попала на видео в заповеднике "Земля леопарда": на кадрах животные выглядят так, словно пытаются выяснять отношения, засыпая на ходу, сообщает пресс-служба заказника.
Сцепившись рогами, они медленно сталкиваются, закрывая глаза и низко опуская головы.
Неизвестно, каким стал итог ночного противостояния копытных, но судя по скорости реакций и движений животных, можно предположить, что в результате драки никто не пострадал, отмечают представители пресс-службы.
"Этих пятнистых оленей можно понять, ведь осенью холодает, и окружающий их мир словно замедляется", — пишут сотрудники.
Эксперты уточняют, что автоматические камеры "Земли леопарда" продолжают работать исправно, видео представлено в изначальной скорости воспроизведения.
Дальневосточный леопард
14 июля, 00:39Туризм
В заповеднике Приморья сняли на видео неизвестного экспертам леопарда
000000
ТуризмТуризмПриморьетуристыНациональный парк "Земля леопарда"Новости - Туризм
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства России. 19 сентября 2019
Правительство установило квоты на прием мигрантов на работу
РИА
Новости
Корова на пастбище
Скот в Подмосковье проверят на туберкулез
Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
Отдых по-президентски: Путин и Шойгу прогулялись по сибирской тайге
Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
Путин предложил стремиться к тому, чтобы воздух в Москве стал чище
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп
Сенатор-демократ потребовала доступ к телефонным разговорам Трампа
Забрались за облака: Путин в горах сибирской тайги
"Забрались за облака": Путин в горах сибирской тайги
Плавучий космодром Морской старт
Источники: проект "Морской старт" подготовили к перебазированию в Россию
Забрались за облака: Путин в горах сибирской тайги
Путин в компании Шойгу прогулялся по сибирской тайге
Козел по кличке Тимур в Приморском сафари-парке
Приморского козла Тимура навестила опекун из Москвы
Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
Песков рассказал, что Путин побывал в сибирской тайге накануне дня рождения
Снегопад
​В Подмосковье за сутки выпала четверть месячной нормы осадков
Режиссер Педро Альмодовар на 76-м Венецианском кинофестивале
Педро Альмодовар рассказал, что не собирается уходить из кино
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Жуковском отец случайно убил маленькую дочь, пока жена была в роддоме
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:52Женщины смогут бесплатно пройти маммографию в московских больницах
07:51В Шотландии мужчина заснул в такси и оказался на другом конце страны
07:25Судно под флагом Гонконга село на мель в Приморье
07:16В Магадане объявлено штормовое предупреждение
07:14Роспотребнадзор дал советы, как правильно совершать интернет-покупки
07:08В Приамурье установили мемориальную доску убитому пауэрлифтеру Драчеву
07:03Составлен рейтинг лучших оздоровительных курортов России для отдыха осенью
06:57СМИ: более 70 тысяч человек пострадали от жары в летний период в Японии
06:56В Якутии пенсионер перевел телефонным мошенникам миллион рублей
06:47Водитель катера, врезавшегося в баржу на Телецком озере, был пьян
06:17Штайнмайера удивила реакция украинцев на его формулу в отношении Донбасса
06:15Япония заявила протест КНДР из-за столкновения судна с патрульным кораблем
06:15Эксперты рассказали, где российские туристы собираются встретить Новый год
06:10Пилоты авиалайнера сняли на видео запуск американской баллистической ракеты
05:15Сирийские саперы в Идлибе уничтожили пещеру, служившую убежищем боевикам
05:14Наталья Бочкарева вышла на связь после слухов об исчезновении
04:50Первой группе туристов из Японии покажут на Курилах храмы и белые скалы
04:46В Таиланде аферист сыграл роскошную свадьбу и бросил невесту с долгом
04:40Кот –"мотылек" покорил пользователей Сети
04:21В Еврейской автономной области зафиксировали десять очагов АЧС
Лента новостейМолния