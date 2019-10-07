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РИА Новости
Война в Сирии

Гутерреш призвал к сдержанности стороны на северо-востоке Сирии

20:54 07.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ООН, 7 окт – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает стороны на северо-востоке Сирии проявить максимальную сдержанность, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.
Ранее Вашингтон проинформировал, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции на севере Сирии. В релизе Белого дома, опубликованном после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана, также сообщается, что теперь Турция будет ответственна за всех боевиков ИГ*, взятых в плен за последние два года после разгрома террористической группировки Соединенными Штатами.
"Мы в контакте с соответствующими сторонами через офис спецпосланника (генсека ООН по САР Гейра Педерсена – ред.). Генсек следит за ситуацией на северо-востоке Сирии с большой обеспокоенностью, в частности, за рисками для гражданских лиц от какой-либо возможной эскалации ситуации. Очень важно, чтобы все стороны проявили максимальную сдержанность на данном этапе", - сказал Дюжаррик.
По его словам, генсек подчеркивает, что гражданские лица и инфраструктура должны быть защищены и что постоянный безопасный гуманитарный доступ к жителям должен быть гарантирован.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииГейр ПедерсенАнтониу ГутеррешСтефан ДюжаррикДональд ТрампТурцияСирияООНРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
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