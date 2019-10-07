Гутерреш призвал к сдержанности стороны на северо-востоке Сирии

ООН, 7 окт – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает стороны на северо-востоке Сирии проявить максимальную сдержанность, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.
Ранее Вашингтон проинформировал, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции на севере Сирии. В релизе Белого дома, опубликованном после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана, также сообщается, что теперь Турция будет ответственна за всех боевиков ИГ*, взятых в плен за последние два года после разгрома террористической группировки Соединенными Штатами.
"Мы в контакте с соответствующими сторонами через офис спецпосланника (генсека ООН по САР Гейра Педерсена – ред.). Генсек следит за ситуацией на северо-востоке Сирии с большой обеспокоенностью, в частности, за рисками для гражданских лиц от какой-либо возможной эскалации ситуации. Очень важно, чтобы все стороны проявили максимальную сдержанность на данном этапе", - сказал Дюжаррик.
По его словам, генсек подчеркивает, что гражданские лица и инфраструктура должны быть защищены и что постоянный безопасный гуманитарный доступ к жителям должен быть гарантирован.
*Террористическая организация, запрещенная в России.