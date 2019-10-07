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РИА Новости

Преемник Могерини призвал ЕС увеличить ресурсы на борьбу с дезинформацией

18:56 07.10.2019
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© AP Photo / Francisco SecoМинистр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
© AP Photo / Francisco Seco
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Возможный преемник Федерики Могерини на посту главы дипломатии ЕС считает, что Европе следует наращивать ресурсы, чтобы противостоять "дезинформации".
В понедельник проходят слушания в профильном комитете ЕП по иностранным делам, глава МИД Испании Жозеп Боррель рассматривается как кандидат на пост главы дипломатии ЕС, который по рангу является также зампредом ЕК. В ходе дискуссии евродепутаты спросили кандидата, как он оценивает ситуацию в сфере дезинформации в Европе. При этом в вопросе не упоминалась РФ, но Боррель назвал ее в качестве примера.
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"Я сам называю РФ. Ясно, и все это знают, что есть кампании по дезинформации, которые ведутся с серверов, находящихся на территории РФ. Но я не говорю, что это власти РФ", - заявил он, добавив, что "имел возможность обсуждать это с главой МИД РФ Сергеем Лавровым".
По его словам, в целом "существует процесс дезинформации, который серьезно влияет на демократическое здоровье наших стран, и дезинформация станет одной из самых больших проблем, с которыми мы столкнемся, когда станет более активно использоваться искусственный интеллект".
Боррель считает, что ЕС "нужно располагать большим объемом ресурсов, так как проблема будет усиливаться с развитием технологий". "Нужно много инвестировать, чтобы бороться против оружия дезинформации", - сказал он.
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В последнее время тема информационной борьбы с российскими СМИ стала довольно часто звучать на Западе. В 2016 году Европарламент принял резолюцию под названием "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон". В документе утверждалось, что Россия якобы оказывает финансовую поддержку оппозиционным политическим партиям и организациям в странах ЕС. В Москве назвали этот документ деградацией представления о демократии в европейском обществе и парламентаризма.
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Жозеп БоррельФедерика МогериниСергей ЛавровЕвропейский парламентЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
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