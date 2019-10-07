Преемник Могерини призвал ЕС увеличить ресурсы на борьбу с дезинформацией

БРЮССЕЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Возможный преемник Федерики Могерини на посту главы дипломатии ЕС считает, что Европе следует наращивать ресурсы, чтобы противостоять "дезинформации".

В понедельник проходят слушания в профильном комитете ЕП по иностранным делам, глава МИД Испании Жозеп Боррель рассматривается как кандидат на пост главы дипломатии ЕС, который по рангу является также зампредом ЕК. В ходе дискуссии евродепутаты спросили кандидата, как он оценивает ситуацию в сфере дезинформации в Европе. При этом в вопросе не упоминалась РФ, но Боррель назвал ее в качестве примера.

"Я сам называю РФ. Ясно, и все это знают, что есть кампании по дезинформации, которые ведутся с серверов, находящихся на территории РФ. Но я не говорю, что это власти РФ", - заявил он, добавив, что "имел возможность обсуждать это с главой МИД РФ Сергеем Лавровым".

По его словам, в целом "существует процесс дезинформации, который серьезно влияет на демократическое здоровье наших стран, и дезинформация станет одной из самых больших проблем, с которыми мы столкнемся, когда станет более активно использоваться искусственный интеллект".

Боррель считает, что ЕС "нужно располагать большим объемом ресурсов, так как проблема будет усиливаться с развитием технологий". "Нужно много инвестировать, чтобы бороться против оружия дезинформации", - сказал он.