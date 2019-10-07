Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-07T18:55Z
https://ria.ru/20191007/1559522027.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155922/43/1559224331_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_53f9aa0b52aa49cb051eed38f2efdf82.jpg
РИА Новости

Лавров прибыл в Эрбиль

18:55 07.10.2019
498
© POOL / Перейти в фотобанкСергей Лавров
Сергей Лавров
© POOL
Перейти в фотобанк
Сергей Лавров. Архивное фото
ЭРБИЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в столицу Курдского автономного района в Ираке город Эрбиль.
В Эрбиле у главы российского внешнеполитического ведомства запланированы встречи с руководством иракского Курдистана.
Ранее сообщалось, что Лавров прибыл в понедельник с первым за последние пять лет визитом в Ирак.
По итогам переговоров с иракским коллегой Мухаммедом Али аль-Хакимом глава МИД РФ заявил, что Россия удовлетворена завершением формирования органов власти в Ираке, а также избранием регионального руководства в Курдском автономном районе, отмечает улучшение нормализации отношений между Багдадом и Эрбилем.
Премьер-министр Курдского автономного района Ирака Нечирван Барзани
2 марта, 07:29РИА Новости
Премьер Иракского Курдистана призвал активнее восстанавливать Мосул
1010102
Обсудить 1
Сергей ЛавровМИД РФИракРоссияЭрбильВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Трамп пригрозил разрушить экономику Турции
РИА
Новости
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
В США назвали вопрос с визами для российской делегации в ООН двусторонним
Американские военнослужащие в Сирии
Трамп считает, что Россия и КНР не рады его решению о выводе войск из Сирии
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе
Преемник Могерини призвал противостоять российскому "экспансионизму"
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Трамп заявил, что США могут вернуться в Сирию и "нанести решающий удар"
Сергей Лавров на презентации фотографий и документов по истории советско- и российско-китайского взаимодействия по случаю 70-летия дипломатических отношений с КНР
Лавров провел встречу с премьером Иракского Курдистана
У здания штаб-квартиры ООН во время проведения Генеральной Ассамблеи
Белоусов призвал комитет ГА ООН не начинать работу без российских делегатов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров встретился с экс-президентом Иракского Курдистана
Турецкая артиллерия стреляет по позициям курдских формирований в районе Африна, Сирия=
Курды призвали Россию и Сирию защитить регион от турецкого вторжения
Сергей Пашинский
Суд в Киеве арестовал экс-депутата Рады Пашинского
Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
Белоусов рассказал о ситуации с визами для участия в работе комитета ООН
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Глава МИД Турции назвал операцию на северо-востоке Сирии временной мерой
Премьер-министр Италии Маттео Ренци во вермя специально созванной пресс-конференции по итогам референдума в Италии. 5 декабря 2016
Родителей экс-премьера Италии Ренци осудили за финансовые махинации
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:11Ночь на вторник в Москве стала самой холодной с начала осени
08:07В Москве во вторник ожидается мокрый снег
07:52Женщины смогут бесплатно пройти маммографию в московских больницах
07:51В Шотландии мужчина заснул в такси и оказался на другом конце страны
07:25Судно под флагом Гонконга село на мель в Приморье
07:16В Магадане объявлено штормовое предупреждение
07:14Роспотребнадзор дал советы, как правильно совершать интернет-покупки
07:08В Приамурье установили мемориальную доску убитому пауэрлифтеру Драчеву
07:03Составлен рейтинг лучших оздоровительных курортов России для отдыха осенью
06:57СМИ: более 70 тысяч человек пострадали от жары в летний период в Японии
06:56В Якутии пенсионер перевел телефонным мошенникам миллион рублей
06:47Водитель катера, врезавшегося в баржу на Телецком озере, был пьян
06:17Штайнмайера удивила реакция украинцев на его формулу в отношении Донбасса
06:15Япония заявила протест КНДР из-за столкновения судна с патрульным кораблем
06:15Эксперты рассказали, где российские туристы собираются встретить Новый год
06:10Пилоты авиалайнера сняли на видео запуск американской баллистической ракеты
05:15Сирийские саперы в Идлибе уничтожили пещеру, служившую убежищем боевикам
05:14Наталья Бочкарева вышла на связь после слухов об исчезновении
04:50Первой группе туристов из Японии покажут на Курилах храмы и белые скалы
04:46В Таиланде аферист сыграл роскошную свадьбу и бросил невесту с долгом
Лента новостейМолния