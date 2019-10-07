Лавров прибыл в Эрбиль

ЭРБИЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в столицу Курдского автономного района в Ираке город Эрбиль.

В Эрбиле у главы российского внешнеполитического ведомства запланированы встречи с руководством иракского Курдистана.

Ранее сообщалось, что Лавров прибыл в понедельник с первым за последние пять лет визитом в Ирак.