Лавров прибыл в Эрбиль

ЭРБИЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в столицу Курдского автономного района в Ираке город Эрбиль.
В Эрбиле у главы российского внешнеполитического ведомства запланированы встречи с руководством иракского Курдистана.
Ранее сообщалось, что Лавров прибыл в понедельник с первым за последние пять лет визитом в Ирак.
По итогам переговоров с иракским коллегой Мухаммедом Али аль-Хакимом глава МИД РФ заявил, что Россия удовлетворена завершением формирования органов власти в Ираке, а также избранием регионального руководства в Курдском автономном районе, отмечает улучшение нормализации отношений между Багдадом и Эрбилем.