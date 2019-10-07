Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-07T17:41Z
https://ria.ru/20191007/1559519230.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151389/24/1513892483_0:0:4149:2333_1036x0_80_0_0_8ebaa04da54112c193da1fdb8df1aad4.jpg
РИА Новости

Трамп считает, что демократы сговорились с прокурорами в деле о его налогах

17:41 07.10.2019
318
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в деле о его налогах демократы сговорились с прокурорами и ведут дело, руководствуясь политическими соображениями.
Федеральный суд в Нью-Йорке позволил прокурорам затребовать налоговые декларации президента Дональда Трампа и его компании за восемь лет, говорится в решении суда. Адвокаты Трампа уже подали апелляцию.
"Радикальные левые демократы провалились на всех фронтах, так что они давят на местных прокуроров-демократов в городе Нью-Йорке и в штате Нью-Йорк с тем, чтобы те преследовали президента Трампа. Ничего подобного не бывало ни с одним президентом. Даже близко такого не было!" - написал Трамп в Twitter.
Ранее прокуроры потребовали от налоговой фирмы Трампа Mazars USA налоговые декларации президента с 2011 года, но их требование было оспорено в суде. Суд в понедельник отклонил этот иск.
Прокуроры Манхэттена расследуют платежи со стороны Трампа и его компании бывшему адвокату Трампа Майклу Коэну. Предполагается, что Трамп через Коэна платил отступные за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс, которая заявила, что у нее был секс с Трампом. Президент США отрицает факт каких-либо отношений с Дэниелс или выплат ей. Коэн был осужден за финансовые нарушения и дачу ложных показаний конгрессу, он отбывает 3-летний срок в тюрьме.
Турецкие и американские военные бронеавтомобили на сирийско-турецкой границе
Вчера, 17:01Радио Sputnik
Трамп о войсках США в Сирии: Пора выйти из бесконечных войн
Судья Виктор Марреро постановил в 75-страничном решении, что президентская должность не защищает Трампа от законных требований властей. Пользуясь правом суда толковать конституцию США, судья заявил, что президент не стоит выше законных требований властей.
Политические противники Трампа и некоторые прокуроры добиваются обнародования налоговых деклараций Трампа, рассчитывая найти в них свидетельства возможного нарушения закона. Трамп отказывается публиковать декларации, заявляя, что они пока что проходят аудит в налоговой службе. Публикация документов может пролить свет на размеры состояния Трампа, его долговые обязательства и сделки в тот период, когда он был бизнесменом и занимался недвижимостью.
В конституции США не сказано, могут ли главе государства быть предъявлены уголовные обвинения. Федеральным прокурорам запрещено выдвигать иски к действующему президенту, но этот запрет строится не на судебном прецеденте, а на нормах министерства юстиции. Нынешнее решение суда может подстегнуть спор на эту тему, последнее слово будет принадлежать высшей судебной инстанции — Верховному суду.
502011
Обсудить 0
Дональд ТрампСШАВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Суд в США приостановил разрешение прокуратуре требовать декларации Трампа
РИА
Новости
Подготовка турецких военных к боевым действиям недалеко от границы с Сирией
Франция обеспокоена готовящейся на северо-востоке Сирии турецкой операцией
Жители Луганска во время голосования на одном из избирательных участков в Луганске на выборах главы и депутатов Народного совета Луганской народной республики
В ДНР прокомментировали заявления Киева о непризнании выборов в Донбассе
Президент США Дональд Трамп
Суд позволил прокурорам затребовать налоговые декларации Трампа с 2011 года
Лента
новостей
Вид на здание парламента республики Абхазия в Сухуме
Оппозиция в Абхазии попросила суд отложить инаугурацию президента
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Трамп заявил, что США могут вернуться в Сирию и "нанести решающий удар"
Министр энергетики США Рик Перри во время совместного с министром энергетики РФ Александром Новаком подхода к прессе по итогам встречи в Москве. 13 сентября 2018
Глава Минэнерго США заявил, что консультировал "Нафтогаз" по просьбе Киева
Президент США Дональд Трамп
В Кремле прокомментировали публикацию WP о словах Трампа по делу Скрипалей
База международной коалиции под руководством США в сирийской провинции Эль-Хасака
США пора выйти из "бесконечных войн", заявил Трамп
Пчела на цветке подсолнечника в Краснодарском крае
Прокуратура нашла виновных в массовой гибели пчел в Тульской области
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Преемник Могерини допустил диалог с Россией, несмотря на санкции
Президент РФ Владимир Путин во время поздравления российских педагогов с профессиональным праздником - Днём учителя. 5 октября 2019
Путин повысил зарплаты Бастрыкину и Чайке
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский попросил Макрона продолжать поиски моряков с судна Bourbon Rhode
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:12В России появится новая возрастная маркировка
08:11Ночь на вторник в Москве стала самой холодной с начала осени
08:07В Москве во вторник ожидается мокрый снег
07:52Женщины смогут бесплатно пройти маммографию в московских больницах
07:51В Шотландии мужчина заснул в такси и оказался на другом конце страны
07:25Судно под флагом Гонконга село на мель в Приморье
07:16В Магадане объявлено штормовое предупреждение
07:14Роспотребнадзор дал советы, как правильно совершать интернет-покупки
07:08В Приамурье установили мемориальную доску убитому пауэрлифтеру Драчеву
07:03Составлен рейтинг лучших оздоровительных курортов России для отдыха осенью
06:57СМИ: более 70 тысяч человек пострадали от жары в летний период в Японии
06:56В Якутии пенсионер перевел телефонным мошенникам миллион рублей
06:47Водитель катера, врезавшегося в баржу на Телецком озере, был пьян
06:17Штайнмайера удивила реакция украинцев на его формулу в отношении Донбасса
06:15Япония заявила протест КНДР из-за столкновения судна с патрульным кораблем
06:15Эксперты рассказали, где российские туристы собираются встретить Новый год
06:10Пилоты авиалайнера сняли на видео запуск американской баллистической ракеты
05:15Сирийские саперы в Идлибе уничтожили пещеру, служившую убежищем боевикам
05:14Наталья Бочкарева вышла на связь после слухов об исчезновении
04:50Первой группе туристов из Японии покажут на Курилах храмы и белые скалы
Лента новостейМолния