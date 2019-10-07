Трамп считает, что демократы сговорились с прокурорами в деле о его налогах

ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в деле о его налогах демократы сговорились с прокурорами и ведут дело, руководствуясь политическими соображениями.

Федеральный суд в Нью-Йорке позволил прокурорам затребовать налоговые декларации президента Дональда Трампа и его компании за восемь лет, говорится в решении суда. Адвокаты Трампа уже подали апелляцию.

"Радикальные левые демократы провалились на всех фронтах, так что они давят на местных прокуроров-демократов в городе Нью-Йорке и в штате Нью-Йорк с тем, чтобы те преследовали президента Трампа. Ничего подобного не бывало ни с одним президентом. Даже близко такого не было!" - написал Трамп в Twitter

Ранее прокуроры потребовали от налоговой фирмы Трампа Mazars USA налоговые декларации президента с 2011 года, но их требование было оспорено в суде. Суд в понедельник отклонил этот иск.

Прокуроры Манхэттена расследуют платежи со стороны Трампа и его компании бывшему адвокату Трампа Майклу Коэну. Предполагается, что Трамп через Коэна платил отступные за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс, которая заявила, что у нее был секс с Трампом. Президент США отрицает факт каких-либо отношений с Дэниелс или выплат ей. Коэн был осужден за финансовые нарушения и дачу ложных показаний конгрессу, он отбывает 3-летний срок в тюрьме.

Судья Виктор Марреро постановил в 75-страничном решении, что президентская должность не защищает Трампа от законных требований властей. Пользуясь правом суда толковать конституцию США, судья заявил, что президент не стоит выше законных требований властей.

Политические противники Трампа и некоторые прокуроры добиваются обнародования налоговых деклараций Трампа, рассчитывая найти в них свидетельства возможного нарушения закона. Трамп отказывается публиковать декларации, заявляя, что они пока что проходят аудит в налоговой службе. Публикация документов может пролить свет на размеры состояния Трампа, его долговые обязательства и сделки в тот период, когда он был бизнесменом и занимался недвижимостью.