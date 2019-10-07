Филиппины – Россия: мир без границ

Мероприятие приурочено к официальному визиту в Российскую Федерацию Президента Филиппин Родриго Дутерте и спортивной делегации в составе Президента Всемирной федерации "Эскрима Кали Арнис" Дионисио Каньете и исполнительного вице-президента Филиппинской федерации "Эскрима Кали Арнис" Геральда Каньете.
Участники:
- президент всероссийской физкультурно-спортивной общественной организации развития филиппинских единоборств, председатель Совета Ассоциации спортивного, культурного и делового сотрудничества со странами АСЕАН и Африки Александр ШЛЫЧКОВ;
- президент всемирной Федерации филиппинского боевого искусства "Эскрима Кали Арнис" Дионисио КАНЬЕТЕ;
- вице-президент Европейского союза тхэквондо, президент молдавской Федерации филиппинского боевого искусства "Эскрима Кали Арнис" Игорь ЮЗЕФОВИЧ;
- исполнительный вице-президент филиппинской Федерации "Эскрима Кали Арнис" Геральд КАНЬЕТЕ;
- старший тренер-инструктор международного проекта "Золотой треугольник" Роберт РОДРИГЕЗ-КРУЗ.
"Эскрима Кали Арнис" – это вид филиппинского боевого искусства, который ведет историю со времен племенных войн на островах этого государства. Сегодня эта форма единоборства является не только видом спорта, но и эффективно применяется в реальных боевых действиях. Она входит в программу рукопашного боя сил специального назначения США, Индии, Южной Кореи, Австрии, Малайзии, Сингапура. Бойцов в первую очередь обучают технике владения палкой и ножом, а потом – использованию рук и ног. В 2019 году филиппинскими мастерами были проведены показательные выступления и мастер-классы в Москве. Сейчас тренировочные занятия по системе филиппинского единоборства стали проводиться в подразделениях силовых ведомств России на постоянной основе.
В ходе мероприятия будет объявлено об учреждении общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации филиппинских единоборств и рассказано о проведении в 2020 году Фестиваля "Эскрима Кали Арнис" в Москве. Также состоится презентация тренировочных программ этого вида единоборства для российских сил специального назначения.
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Участники:
- президент всероссийской физкультурно-спортивной общественной организации развития филиппинских единоборств, председатель Совета Ассоциации спортивного, культурного и делового сотрудничества со странами АСЕАН и Африки Александр ШЛЫЧКОВ;
- президент всемирной Федерации филиппинского боевого искусства "Эскрима Кали Арнис" Дионисио КАНЬЕТЕ;
- вице-президент Европейского союза тхэквондо, президент молдавской Федерации филиппинского боевого искусства "Эскрима Кали Арнис" Игорь ЮЗЕФОВИЧ;
- исполнительный вице-президент филиппинской Федерации "Эскрима Кали Арнис" Геральд КАНЬЕТЕ;
- старший тренер-инструктор международного проекта "Золотой треугольник" Роберт РОДРИГЕЗ-КРУЗ.
"Эскрима Кали Арнис" – это вид филиппинского боевого искусства, который ведет историю со времен племенных войн на островах этого государства. Сегодня эта форма единоборства является не только видом спорта, но и эффективно применяется в реальных боевых действиях. Она входит в программу рукопашного боя сил специального назначения США, Индии, Южной Кореи, Австрии, Малайзии, Сингапура. Бойцов в первую очередь обучают технике владения палкой и ножом, а потом – использованию рук и ног. В 2019 году филиппинскими мастерами были проведены показательные выступления и мастер-классы в Москве. Сейчас тренировочные занятия по системе филиппинского единоборства стали проводиться в подразделениях силовых ведомств России на постоянной основе.
В ходе мероприятия будет объявлено об учреждении общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации филиппинских единоборств и рассказано о проведении в 2020 году Фестиваля "Эскрима Кали Арнис" в Москве. Также состоится презентация тренировочных программ этого вида единоборства для российских сил специального назначения.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/