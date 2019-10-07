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РИА Новости

Филиппины – Россия: мир без границ

17:40 07.10.2019
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9 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Филиппины – Россия: мир без границ".
Мероприятие приурочено к официальному визиту в Российскую Федерацию Президента Филиппин Родриго Дутерте и спортивной делегации в составе Президента Всемирной федерации "Эскрима Кали Арнис" Дионисио Каньете и исполнительного вице-президента Филиппинской федерации "Эскрима Кали Арнис" Геральда Каньете.

Участники:
- президент всероссийской физкультурно-спортивной общественной организации развития филиппинских единоборств, председатель Совета Ассоциации спортивного, культурного и делового сотрудничества со странами АСЕАН и Африки Александр ШЛЫЧКОВ;
- президент всемирной Федерации филиппинского боевого искусства "Эскрима Кали Арнис" Дионисио КАНЬЕТЕ;
- вице-президент Европейского союза тхэквондо, президент молдавской Федерации филиппинского боевого искусства "Эскрима Кали Арнис" Игорь ЮЗЕФОВИЧ;
- исполнительный вице-президент филиппинской Федерации "Эскрима Кали Арнис" Геральд КАНЬЕТЕ;
- старший тренер-инструктор международного проекта "Золотой треугольник" Роберт РОДРИГЕЗ-КРУЗ.

"Эскрима Кали Арнис" – это вид филиппинского боевого искусства, который ведет историю со времен племенных войн на островах этого государства. Сегодня эта форма единоборства является не только видом спорта, но и эффективно применяется в реальных боевых действиях. Она входит в программу рукопашного боя сил специального назначения США, Индии, Южной Кореи, Австрии, Малайзии, Сингапура. Бойцов в первую очередь обучают технике владения палкой и ножом, а потом – использованию рук и ног. В 2019 году филиппинскими мастерами были проведены показательные выступления и мастер-классы в Москве. Сейчас тренировочные занятия по системе филиппинского единоборства стали проводиться в подразделениях силовых ведомств России на постоянной основе.

В ходе мероприятия будет объявлено об учреждении общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации филиппинских единоборств и рассказано о проведении в 2020 году Фестиваля "Эскрима Кали Арнис" в Москве. Также состоится презентация тренировочных программ этого вида единоборства для российских сил специального назначения.

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