Школа для работников АПК откроется в Тамбовской области до конца года

ГОРКИ, 7 окт - РИА Новости. Школу с аграрным уклоном введут в строй в Тамбовской области до конца года, что, по мнению председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, поможет школьникам получить профориентацию и связать свое будущее с АПК.

В понедельник премьер провел встречу с главой Тамбовской области Александром Никитиным.

"До конца года (99% готовности) будет подготовлена еще одна школа - в Мичуринске, в аграрном наукограде. Это будет школа агроэконаправленности", - сказал губернатор, добавив, что в ней смогут учиться 1,2 тысячи школьников.

Никитин отметил, что в образовательной цепочке региона есть учреждения среднего профессионального образования. "И как раз в аграрной сфере это наиболее эффективно проявляется. Мы реализуем эту модель взаимодействия: школа - учреждения среднего профессионального образования", - рассказал губернатор.

Он уточнил, что в составе Мичуринского госагроуниверситета есть колледжи, которые были решением о реорганизации присоединены к университету. "Эта цепочка отрабатывается. Тем более теперь общеобразовательное учреждение есть. И конечно, у выпускников этой школы все возможности и хорошие шансы продолжить обучение по профилю", - добавил Никитин.

Также он рассказал, что в городе Рассказово построена еще одна школа на 900 мест. "Что очень важно, она сразу решила проблему второй смены. В этой школе семь первых классов. Она построена по самым современным технологиям. В школе работает профессорско-преподавательский состав Тамбовского государственного технического университета, поскольку она имеет политехническую направленность", - сказал Никитин.