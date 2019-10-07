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РИА Новости
Тамбовская область

Проблему с очередями в ясли в Тамбовской области решат в течение 2020 года

17:37 07.10.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой администрации Тамбовской области Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации Тамбовской области
ГОРКИ, 7 окт - РИА Новости. Пять детских садов вводятся в эксплуатацию в Тамбовской области в текущем году, еще семь запланированы на следующий год, что позволит в течение 2020 года ликвидировать очередь в ясли в регионе, сообщил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
"Не могу не сказать о дошкольных образовательных учреждениях. В этом году мы построили пять детских садов на 850 мест. Два детских сада мы открываем до конца года, все готово", - сказал губернатор.
Премьер поинтересовался, об учреждениях для какого возраста идет речь.
"От нуля до трех лет, ясельные группы. От трех до семи – у нас 100% обеспеченности уже есть. Пять садов мы вводим в этом году (два – в ближайшее время), семь заложили на следующий год, то есть в течение следующего года мы закроем очередность по учреждениям ясельного типа. Это не может не вызывать соответствующую реакцию со стороны населения", - пояснил он.
"Это важно, потому что абсолютное большинство национальных проектов реализуется в интересах населения нашей большой страны и, в частности, Тамбовской области", - отметил Медведев.
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