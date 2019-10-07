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РИА Новости

Путин повысил зарплаты Бастрыкину и Чайке

17:32 07.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время поздравления российских педагогов с профессиональным праздником - Днём учителя. 5 октября 2019
Президент РФ Владимир Путин во время поздравления российских педагогов с профессиональным праздником - Днём учителя. 5 октября 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин с 1 октября повысил на 4,3% зарплаты председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина и генпрокурора Юрия Чайки, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
"Постановляю увеличить с 1 октября 2019 года в 1,043 раза денежное вознаграждение председателя Следственного комитета РФ", - говорится в документе.
Другим указом Путин с 1 октября увеличил в 1,043 раза денежное вознаграждение генеральному прокурору РФ.
Согласно документам, правительству поручено обеспечить финансирование данных расходов.
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Следственный комитет РФГенеральная прокуратура РФАлександр БастрыкинВладимир ПутинЮрий ЧайкаРоссияОбщество
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