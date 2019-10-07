Путин повысил зарплаты Бастрыкину и Чайке

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин с 1 октября повысил на 4,3% зарплаты председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина и генпрокурора Юрия Чайки, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
"Постановляю увеличить с 1 октября 2019 года в 1,043 раза денежное вознаграждение председателя Следственного комитета РФ", - говорится в документе.
Другим указом Путин с 1 октября увеличил в 1,043 раза денежное вознаграждение генеральному прокурору РФ.
Согласно документам, правительству поручено обеспечить финансирование данных расходов.