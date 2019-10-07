Финский премьер призвал ЕС придерживаться единой позиции по Brexit

ХЕЛЬСИНКИ, 7 окт - РИА Новости. Евросоюз должен продолжать придерживаться единой позиции по Brexit, такое мнение высказал глава финского правительства, председательствующего в текущем сроке в Евросоюзе, Антти Ринне в ходе телефонного разговора с переговорщиком от ЕС по вопросам Brexit Мишелем Барнье.

Переговоры прошли в понедельник, о них сообщает финский кабмин.

В субботу, 5 октября, в присутствии главы шведского кабинета Стефана Лёвена, находящегося с визитом в финской столице, состоялся телефонный разговор Ринне с британским премьером Борисом Джонсоном, в ходе которого Ринне подчеркнул, что альтернативные варианты по Brexit должны быть найдены до саммита ЕС, который намечен на 19-20 октября.

"Глава ЕС по переговорам о Brexit Барнье подтвердил, что ЕС все еще готов к переговорам с Великобританией. Тем не менее, их предложения не дают ответа для всех вопросов. В частности, есть две проблемы, связанные с будущей ситуацией в Ирландии: роль, которую играют институты Северной Ирландии в принятии решений, и договоренности о границе", - сказал Ринне, цитата приводится в сообщении.

Ринне рассказал Барнье о состоявшемся 5 октября телефонном разговоре с Джонсоном.

"Мы договорились с Барнье, что ЕС должен продолжать говорить одним голосом на переговорах о Brexit. Я также сказал, что оставшиеся в Союзе страны будут и впредь оказывать ему полную поддержку в переговорах", - отметил Ринне.

Финский кабинет уточняет, что Барнье поблагодарил премьер-министра Ринне за четкое разъяснение позиции ЕС.

Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. Первоначальная дата Brexit была перенесена с 29 марта в связи с тем, что британский парламент трижды отклонил договор об условиях выхода. Без этого соглашения произойдет "жесткий" выход страны из союза, что предвещает весьма неприятные экономические события, ведь с этого момента к стране перестанут применяться все законодательные положения ЕС.

Договор об отделении, то есть об условиях "развода" страны и союза, был выработан в непростых переговорах с ЕС правительством премьер-министра Терезы Мэй, которая на фоне неудач с Brexit ушла в отставку. Камнем преткновения в соглашении были и остаются положения по "бэкстопу" - границе Северной Ирландии (входит в состав Соединенного Королевства) и страной ЕС Ирландией, которая расположена на одном острове с Северной Ирландией. ЕС неоднократно заявлял, что не намерен менять договор о "разводе", однако может рассмотреть некоторые предложения по корректировке ситуации, которые бы укладывались в канву этого договора.