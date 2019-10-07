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РИА Новости

Финский премьер призвал ЕС придерживаться единой позиции по Brexit

17:26 07.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Финляндии Антти Ринне на саммите ЕС в Брюсселе. 20 июня 2019
Премьер-министр Финляндии Антти Ринне на саммите ЕС в Брюсселе. 20 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ХЕЛЬСИНКИ, 7 окт - РИА Новости. Евросоюз должен продолжать придерживаться единой позиции по Brexit, такое мнение высказал глава финского правительства, председательствующего в текущем сроке в Евросоюзе, Антти Ринне в ходе телефонного разговора с переговорщиком от ЕС по вопросам Brexit Мишелем Барнье.
Переговоры прошли в понедельник, о них сообщает финский кабмин.
В субботу, 5 октября, в присутствии главы шведского кабинета Стефана Лёвена, находящегося с визитом в финской столице, состоялся телефонный разговор Ринне с британским премьером Борисом Джонсоном, в ходе которого Ринне подчеркнул, что альтернативные варианты по Brexit должны быть найдены до саммита ЕС, который намечен на 19-20 октября.
"Глава ЕС по переговорам о Brexit Барнье подтвердил, что ЕС все еще готов к переговорам с Великобританией. Тем не менее, их предложения не дают ответа для всех вопросов. В частности, есть две проблемы, связанные с будущей ситуацией в Ирландии: роль, которую играют институты Северной Ирландии в принятии решений, и договоренности о границе", - сказал Ринне, цитата приводится в сообщении.
Ринне рассказал Барнье о состоявшемся 5 октября телефонном разговоре с Джонсоном.
"Мы договорились с Барнье, что ЕС должен продолжать говорить одним голосом на переговорах о Brexit. Я также сказал, что оставшиеся в Союзе страны будут и впредь оказывать ему полную поддержку в переговорах", - отметил Ринне.
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Финский кабинет уточняет, что Барнье поблагодарил премьер-министра Ринне за четкое разъяснение позиции ЕС.
Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. Первоначальная дата Brexit была перенесена с 29 марта в связи с тем, что британский парламент трижды отклонил договор об условиях выхода. Без этого соглашения произойдет "жесткий" выход страны из союза, что предвещает весьма неприятные экономические события, ведь с этого момента к стране перестанут применяться все законодательные положения ЕС.
Договор об отделении, то есть об условиях "развода" страны и союза, был выработан в непростых переговорах с ЕС правительством премьер-министра Терезы Мэй, которая на фоне неудач с Brexit ушла в отставку. Камнем преткновения в соглашении были и остаются положения по "бэкстопу" - границе Северной Ирландии (входит в состав Соединенного Королевства) и страной ЕС Ирландией, которая расположена на одном острове с Северной Ирландией. ЕС неоднократно заявлял, что не намерен менять договор о "разводе", однако может рассмотреть некоторые предложения по корректировке ситуации, которые бы укладывались в канву этого договора.
Механизм поддержки ирландской границы в его нынешнем виде и зафиксированный в многострадальном соглашении о Brexit предполагает, что Северная Ирландия после Brexit продолжит следовать основным правилам единого рынка Евросоюза, чтобы избежать необходимости проверять товары на соответствие стандартам ЕС на границе. Великобритания в целом останется в таможенном союзе ЕС. Однако этот механизм не устраивал власти Великобритании.
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