Около 1,5 тысячи детей-сирот обрели семью в Подмосковье

Кандидаты в приемные родители знакомятся с воспитанником одного из детских домов

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В Подмосковье с начала года семью обрел 1481 ребенок-сирота, сообщает телеканал В Подмосковье с начала года семью обрел 1481 ребенок-сирота, сообщает телеканал "360" со ссылкой на первого зампреда правительства Московской области – министра образования региона Ольгу Забралову. В этом году приемных семей стало на 50 больше, чем в прошлом, – теперь их 4110.

"Только в этом году в Подмосковье создано 246 новых приемных семей, это хорошая динамика. В целом будущие родители ответственно относятся к процедуре усыновления и посещают специально созданные школы приемных родителей", – сообщила Ольга Забралова.

Она добавила, что таких школ в Московской области 73. Высококвалифицированные специалисты готовы помочь приемным родителям в вопросах психологии, медицины и юриспруденции. С начала года занятия в таких школах посетили уже 1464 человека.