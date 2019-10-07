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РИА Новости
Новости Подмосковья

Около 1,5 тысячи детей-сирот обрели семью в Подмосковье

17:26 07.10.2019
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© РИА Новости / Владимир ПесняКандидаты в приемные родители знакомятся с воспитанником одного из детских домов
Кандидаты в приемные родители знакомятся с воспитанником одного из детских домов
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В Подмосковье с начала года семью обрел 1481 ребенок-сирота, сообщает телеканал "360" со ссылкой на первого зампреда правительства Московской области – министра образования региона Ольгу Забралову. В этом году приемных семей стало на 50 больше, чем в прошлом, – теперь их 4110.
"Только в этом году в Подмосковье создано 246 новых приемных семей, это хорошая динамика. В целом будущие родители ответственно относятся к процедуре усыновления и посещают специально созданные школы приемных родителей", – сообщила Ольга Забралова.
Она добавила, что таких школ в Московской области 73. Высококвалифицированные специалисты готовы помочь приемным родителям в вопросах психологии, медицины и юриспруденции. С начала года занятия в таких школах посетили уже 1464 человека.
В Подмосковье области проживают более 25 тысяч сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 15,7 тысячи находятся на воспитании в замещающих семьях. Еще около 8,5 тысячи ребят проживают с усыновителями.
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