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РИА Новости

Глава МИД Белоруссии подтвердил, что Минск не будет размещать РСМД

15:37 07.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
© РИА Новости / Владимир Песня
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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Архивное фото
МИНСК, 7 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика не будет тестировать, производить или размещать у себя ракеты средней и меньшей дальности.
"Мы не будем тестировать, производить или размещать ракеты средней и меньшей дальности. Но такая линия поведения с нашей стороны будет иметь смысл, только если другие страны не будут размещать аналогичные вооружения и нацеливать их на нас и наших союзников", - сказал Макей в понедельник в Минске на форуме "Европейская безопасность: отойти от края пропасти".
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Как напомнил глава МИД, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что несмотря на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и приостановлением его Россией, Минск как полноправный участник этого документа продолжит выполнять его положения.
"Только путем ответственного диалога можно отойти от края пропасти глобального конфликта - конфликта, в котором не будет победителей. Только так можно постепенно, шаг за шагом, изменить токсичную атмосферу конфронтации на чистый воздух ответственного партнерства и взаимовыгодного сотрудничества", - подчеркнул министр.
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Тогда вычеркиваем. НАТО отказалось ввести мораторий на РСМДВ альянсе продолжают все валить на Москву. Упорно не замечая, что Пентагон уже через пару недель после выхода из ДРСМД испытал свое изделие, конкретно подпадающее под запрет договора. И сделал это для того, чтобы как можно скорее разместить поближе в том числе и к ним.
Макей заявил, что недопустимо сегментировать европейскую безопасность. "Европейская безопасность - это в высшей степени взаимозависимый и откалиброванный механизм, который пойдет в разнос, если любой из его узлов выйдет из строя. Нельзя отказаться от договора о ракетах средней и меньшей дальности, не вызвав кризис доверия других мер разоружения и военно-политического доверия", - сказал он.
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
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