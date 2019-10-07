Глава МИД Белоруссии подтвердил, что Минск не будет размещать РСМД

МИНСК, 7 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика не будет тестировать, производить или размещать у себя ракеты средней и меньшей дальности.

"Мы не будем тестировать, производить или размещать ракеты средней и меньшей дальности. Но такая линия поведения с нашей стороны будет иметь смысл, только если другие страны не будут размещать аналогичные вооружения и нацеливать их на нас и наших союзников", - сказал Макей в понедельник в Минске на форуме "Европейская безопасность: отойти от края пропасти".

Как напомнил глава МИД, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что несмотря на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и приостановлением его Россией, Минск как полноправный участник этого документа продолжит выполнять его положения.

"Только путем ответственного диалога можно отойти от края пропасти глобального конфликта - конфликта, в котором не будет победителей. Только так можно постепенно, шаг за шагом, изменить токсичную атмосферу конфронтации на чистый воздух ответственного партнерства и взаимовыгодного сотрудничества", - подчеркнул министр.

Макей заявил, что недопустимо сегментировать европейскую безопасность. "Европейская безопасность - это в высшей степени взаимозависимый и откалиброванный механизм, который пойдет в разнос, если любой из его узлов выйдет из строя. Нельзя отказаться от договора о ракетах средней и меньшей дальности, не вызвав кризис доверия других мер разоружения и военно-политического доверия", - сказал он.