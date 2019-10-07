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РИА Новости

СМИ: на юг Ирака перебросили дополнительные армейские подразделения

14:17 07.10.2019
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© AP Photo / Ahmed AlhusseineyСотрудник полиции в Ираке
Сотрудник полиции в Ираке
© AP Photo / Ahmed Alhusseiney
Сотрудник полиции в Ираке. Архивное фото
ДАМАСК, 7 окт – РИА Новости. Дополнительные военные подразделения переброшены в понедельник в южные провинции Ирака с целью предотвращения беспорядков на фоне продолжающихся вторую неделю протестов, сообщил телеканал al-Sumaria со ссылкой на военный источник.
"Дополнительный воинский контингент прибыл в несколько городов на юге страны… Армия взяла на себя защиту госучреждений после того, как некоторые из них были сожжены (в результате нападений демонстрантов)", - цитирует телеканал представителя иракских ВС.
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Источник уточнил, что армейские подразделения направлены в том числе в два священных для мусульман-шиитов города – Кербелу и Наджаф, где на следующей неделе ожидается приток паломников в связи с поминальным шествием в честь имама Хусейна (Арбаин).
Протесты, сопровождающиеся ожесточенными столкновениями между демонстрантами и сотрудниками служб безопасности, начались 1 октября в Багдаде и охватили впоследствии не только столицу, но и несколько провинций на юге страны – Наджаф, Майсан, Зи-Кар, Бабил, Васит и Кадисию. Демонстранты требуют отставки правительства, а также улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, борьбы с коррупцией. На настоящий момент, по официальным данным иракского МВД, 104 человека погибли и более 6 тысяч пострадали, в их числе демонстранты и полицейские.
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