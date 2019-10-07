В Подмосковье у ребенка прорезался зуб спустя несколько дней после рождения

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Врачи мытищинской больницы обнаружили зуб у новорожденной спустя несколько дней после появления на свет, подобные случаи происходят раз в несколько лет, говорится в сообщении министерства здравоохранения Московской области.
"Еще при рождении мы заметили небольшой бугорок, но буквально за несколько дней зубик вырос до 4 миллиметров. С подобными явлениями мы сталкиваемся раз в несколько лет. Это второй случай за последние 7 лет. Чаще всего этот феномен связан с повышенным содержанием витамина D и кальция в организме женщины в период вынашивания ребёнка или с поверхностным расположением первичных источников зубов", - сказала заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии новорождённых и недоношенных детей мытищинской больницы минздрава Московской области Елена Малик, которую цитирует пресс-служба.
Уточняется, что женщина была беременна двойней, девочки родились на 34-й неделе весом 1830 и 2430 граммов. Сейчас сестры уже переведены в отделение патологии новорожденных, чувствуют себя хорошо, набирают в весе, рассказали врачи. Специалисты отмечают, что удалять зуб не нужно, необходимо впоследствии посещать ортодонта.