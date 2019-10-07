Феникс удивил фанатов своим появлением на показах "Джокера" в Лос-Анджелесе

МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Американский актер Хоакин Феникс удивил кинолюбителей своим появлением на некоторых показах "Джокера" в Лос-Анджелесе, сообщает Daily Mail.
Исполнитель главной роли выходил к зрителям после титров и отвечал на вопросы фанатов в кинотеатрах Universal Studios AMC и Alamo Drafthouse.
Актер готов был фотографироваться с поклонниками, но отказался повторить знаменитый смех своего персонажа.
Обычно Феникс ведет себя более сдержанно, стремится поменьше появляться на публике и очень мало говорит на интервью.