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РИА Новости

Лидеры стран СНГ поздравили Путина с днем рождения

13:58 07.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкОтдых президента РФ В. Путина в Сибири
Отдых президента РФ В. Путина в Сибири
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Лидеры стран СНГ поздравили президента России Владимира Путина с днем рождения, пожелав ему здоровья, благополучия и долгих лет жизни.
В понедельник Путину исполняется 67 лет.

Углубление интеграции с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем поздравлении отметил большой авторитет Путина и его влияние на международной арене.
"Ваши последовательные усилия, огромный труд и самоотдача лежат в основе значимых успехов, которых добилась Россия в построении мощной и независимой державы. Вы по праву принадлежите к числу мировых лидеров современности, пользуетесь большим авторитетом и влиянием на международной арене", - говорится в поздравлении.
Лукашенко убежден, что углубление интеграции в рамках Союзного государства Белоруссии и России, а также Евразийского экономического союза послужит дальнейшему развитию экономик двух стран и росту благосостояния граждан.
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Многовековые узы дружбы с Киргизией

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков пожелал Путину "крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности", сообщили в его пресс-службе.
По мнению Жээнбекова, благодаря "личному вниманию и конструктивному подходу" Путина к развитию киргизско-российского сотрудничества, отношения между странами "вышли на качественно новый уровень".
Он выразил уверенность, что "многовековые узы дружбы и единая история послужат основой для дальнейшего укрепления союзничества и стратегического партнерства между Киргизией и Россией".

В Молдавии готовы работать вместе

Президент Молдавии Игорь Додон в поздравлении Путину выразил уверенность, что отношения между странами будут лишь крепнуть и развиваться.
"Пользуясь приятной возможностью, подтверждаю готовность к дальнейшей совместной работе по насыщенной двусторонней программе и выражаю уверенность в том, что молдавско-российские отношения будут крепнуть и развиваться в духе традиционного партнерства и взаимного уважения на благо наших государств и народов", - написал Додон на своей странице в Facebook.
Он пожелал Путину "крепкого здоровья, долгих плодотворных лет и новых достижений во имя России".
Глава непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский также поздравил президента РФ с днем рождения, отметив твердость его характера.
"Уверен, ваш огромный управленческий опыт, энергия и преданность избранному делу и впредь будут вести Россию по пути процветания во имя повышения благосостояния российского народа", – подчеркнул он.
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Успехов и здоровья

Поздравили Путина также в Азербайджане, Армении и Узбекистане.
Как сообщила пресс-служба президента Азербайджана Ильхама Алиева, он "сердечно поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья во имя развития российского государства и народа".
Президент Армении Армен Саркисян и премьер Никола Пашинян направили Путину поздравительные послания. "В Армении вас знают как известного лидера, искреннего друга нашего народа и одного из самых авторитетных мировых политических деятелей. Мы готовы содействовать вашим усилиям, направленным на укрепление мира, безопасности и стабильности как в нашем регионе, так и во всем мире", - говорится в послании президента Армении. Саркисян пожелал президенту РФ крепкого здоровья и успехов, а братскому народу России мира, счастья, процветания и благополучия.
Премьер Армении в своем послании заявил, что был чрезвычайно рад возможности принять российского лидера в Ереване в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в телефонном разговоре с президентом РФ сердечно поздравил его с днем рождения, пожелав ему здоровья, благополучия и больших успехов. Мирзиеев подчеркнул, что под руководством Путина обеспечивается устойчивое развитие страны, неуклонно растет благосостояние населения, укрепляется роль и авторитет России на международной арене.
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Всегда будут помнить и ценить

Президенты Южной Осетии и Абхазии Анатолий Бибилов и Рауль Хаджимба также поздравили Путина с днем рождения.
"Высоко оценивая уровень отношений между республикой Южная Осетия и Российской Федерацией, хотел бы подчеркнуть ваш личный вклад в дело укрепления и развития всестороннего сотрудничества между нашими странами", - говорится в поздравлении Бибилова.
Хаджимба в свою очередь заявил, что под руководством Путина "Российской Федерацией были достигнуты неоспоримые успехи на политическом поприще, решены вопросы социально-экономического развития".
Президент Абхазии отметил, что народ республики всегда будет помнить и ценить вклад Путина в сохранение абхазской государственности, а также социальную и экономическую поддержку.
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушили также заявил, в Донбассе всегда будут помнить о помощи, которую оказал Путин.
"В то время, когда над нами нависла настоящая угроза, вы оказали нам неоценимую моральную, политическую и гуманитарную помощь. Мы никогда не забудем, как тепло принимали в Российской Федерации наших беженцев, как спасли от гуманитарной катастрофы белые КамАЗы. Мы всю жизнь будем благодарны за ваш указ по упрощению порядка получения заветного для всех нас гражданства Российской Федерации", - говорится в тексте поздравления главы ДНР.
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Никол ПашинянСооронбай ЖээнбековАнатолий БибиловАлександр ЛукашенкоСНГВладимир ПутинРоссияОбщество
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