В Крыму предложили США разработать план по сдерживанию НАТО

"Каждое государство заботится о безопасности своих рубежей, и не США указывать, где России на своей территории усиливаться. США стоит начать с разработки плана по сдерживанию НАТО, так как военные базы альянса подбираются все ближе к российским границам. Поэтому закономерно, что наша армия должна быть боеспособной и готовой отразить любую угрозу", - сказал РИА Новости Гемпель.