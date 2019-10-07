В Крыму предложили США разработать план по сдерживанию НАТО

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости. США стоит начать с разработки плана сдерживания НАТО, а не России, так как расширение альянса заставляет другие государства наращивать свою обороноспособность, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель.
Ранее американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе. Авторы документа выражают обеспокоенность тем, что в последнее время Москва модернизировала Черноморский флот и нарастила силы в Южном военном округе. Эксперты предлагают развернуть в Румынии и Болгарии системы противовоздушной обороны и береговые ракетные комплексы, а также расширить учения НАТО и помощь в развитии оборонных потенциалов Украины и Грузии.
"Каждое государство заботится о безопасности своих рубежей, и не США указывать, где России на своей территории усиливаться. США стоит начать с разработки плана по сдерживанию НАТО, так как военные базы альянса подбираются все ближе к российским границам. Поэтому закономерно, что наша армия должна быть боеспособной и готовой отразить любую угрозу", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, именно агрессивная политика США способствует гонке вооружений в мире.
11:36Сказано в эфиреАмериканист: США пытаются сделать Черное море "точкой напряженности"В США разработали план по "сдерживанию" России в Черном море. В эфире радио Sputnik намерения американской стороны прокомментировал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.