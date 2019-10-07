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РИА Новости

В Крыму предложили США разработать план по сдерживанию НАТО

13:52 07.10.2019
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© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Jonathan NelsonАмериканский эсминец "Карни" в Черном море
Американский эсминец Карни в Черном море
© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Jonathan Nelson
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости. США стоит начать с разработки плана сдерживания НАТО, а не России, так как расширение альянса заставляет другие государства наращивать свою обороноспособность, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель.
Ранее американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе. Авторы документа выражают обеспокоенность тем, что в последнее время Москва модернизировала Черноморский флот и нарастила силы в Южном военном округе. Эксперты предлагают развернуть в Румынии и Болгарии системы противовоздушной обороны и береговые ракетные комплексы, а также расширить учения НАТО и помощь в развитии оборонных потенциалов Украины и Грузии.
"Каждое государство заботится о безопасности своих рубежей, и не США указывать, где России на своей территории усиливаться. США стоит начать с разработки плана по сдерживанию НАТО, так как военные базы альянса подбираются все ближе к российским границам. Поэтому закономерно, что наша армия должна быть боеспособной и готовой отразить любую угрозу", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, именно агрессивная политика США способствует гонке вооружений в мире.
Солдат морской пехоты США на палубе военного корабля USS Vicksburg в черноморском порту Констанца в Румынии
11:36Сказано в эфире
Американист: США пытаются сделать Черное море "точкой напряженности"В США разработали план по "сдерживанию" России в Черном море. В эфире радио Sputnik намерения американской стороны прокомментировал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
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Юрий ГемпельНАТОКрымРоссияСШАВ мире
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