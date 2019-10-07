Пресс-конференция главы Департамента здравоохранения г. Москвы А. Хрипуна

Участники:
- Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения города Москвы Алексей ХРИПУН;
- заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Елена БОГОРОДСКАЯ;
- заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Елена ГРОМОВА.
Масштабный проект по проверке здоровья завершился в прошедшее воскресенье, 6 октября. Все лето у москвичей была возможность пройти "летний тест здоровья" в 46 медицинских павильонах, расположенных в городских парках и зонах отдыха, менее, чем за час. Сотни тысяч жителей столицы успели воспользовались этой уникальной возможностью и прошли обследования, входящие в первый этап диспансеризации.
Помимо этого, в городских парках и зонах отдыха Москвы на 13 специальных площадках, расположенных рядом с медицинскими павильонами "Здоровая Москва", проходили спортивные занятия, лекции о рациональном питании, психологии и здоровом образе жизни, мастер-классы, уроки спортивных единоборств, йога, танцы и многое другое. Об итогах проекта, будущих акциях и многом другом расскажут участники пресс-конференции.
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- Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения города Москвы Алексей ХРИПУН;
- заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Елена БОГОРОДСКАЯ;
- заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Елена ГРОМОВА.
Масштабный проект по проверке здоровья завершился в прошедшее воскресенье, 6 октября. Все лето у москвичей была возможность пройти "летний тест здоровья" в 46 медицинских павильонах, расположенных в городских парках и зонах отдыха, менее, чем за час. Сотни тысяч жителей столицы успели воспользовались этой уникальной возможностью и прошли обследования, входящие в первый этап диспансеризации.
Помимо этого, в городских парках и зонах отдыха Москвы на 13 специальных площадках, расположенных рядом с медицинскими павильонами "Здоровая Москва", проходили спортивные занятия, лекции о рациональном питании, психологии и здоровом образе жизни, мастер-классы, уроки спортивных единоборств, йога, танцы и многое другое. Об итогах проекта, будущих акциях и многом другом расскажут участники пресс-конференции.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/