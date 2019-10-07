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РИА Новости

Пресс-конференция главы Департамента здравоохранения г. Москвы А. Хрипуна

13:46 07.10.2019
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8 октября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов программы "Летний тест здоровья" проекта "Здоровая Москва".
Участники:
- Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения города Москвы Алексей ХРИПУН;
- заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Елена БОГОРОДСКАЯ;
- заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Елена ГРОМОВА.

Масштабный проект по проверке здоровья завершился в прошедшее воскресенье, 6 октября. Все лето у москвичей была возможность пройти "летний тест здоровья" в 46 медицинских павильонах, расположенных в городских парках и зонах отдыха, менее, чем за час. Сотни тысяч жителей столицы успели воспользовались этой уникальной возможностью и прошли обследования, входящие в первый этап диспансеризации.
Помимо этого, в городских парках и зонах отдыха Москвы на 13 специальных площадках, расположенных рядом с медицинскими павильонами "Здоровая Москва", проходили спортивные занятия, лекции о рациональном питании, психологии и здоровом образе жизни, мастер-классы, уроки спортивных единоборств, йога, танцы и многое другое. Об итогах проекта, будущих акциях и многом другом расскажут участники пресс-конференции.

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