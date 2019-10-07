Подозреваемый рассказал, за что убил студентку в Домодедово

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Задержанный по подозрению в убийстве студентки в Домодедово сознался в совершении преступления, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на областное следственное управление СКР.
"Он рассказал, что совершил убийство девушки из-за внезапно возникших личных неприязненных отношений в ходе ссоры", — отметила официальный представитель ведомства Ольга Врадий.
По информации телеканала, подозреваемый, 34-летний мужчина, является бывшим мужем сестры убитой.
Ранее в Домодедово в частном доме нашли тело 17-летней девушки со множественными колото-резаными ранениями. По данным СМИ, на теле студентки обнаружили следы борьбы, а помимо ножевых ранений — еще и следы удушения от ремня. Убийца ничего не украл, хотя дома у девушки хранились деньги.