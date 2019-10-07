Подозреваемый рассказал, за что убил студентку в Домодедово

Ранее в Домодедово в частном доме нашли тело 17-летней девушки со множественными колото-резаными ранениями. По данным СМИ, на теле студентки обнаружили следы борьбы, а помимо ножевых ранений — еще и следы удушения от ремня. Убийца ничего не украл, хотя дома у девушки хранились деньги.