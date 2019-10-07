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РИА Новости

Подозреваемый рассказал, за что убил студентку в Домодедово

12:59 07.10.2019 (обновлено: 13:56 07.10.2019)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Задержанный по подозрению в убийстве студентки в Домодедово сознался в совершении преступления, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на областное следственное управление СКР.
"Он рассказал, что совершил убийство девушки из-за внезапно возникших личных неприязненных отношений в ходе ссоры", — отметила официальный представитель ведомства Ольга Врадий.
По информации телеканала, подозреваемый, 34-летний мужчина, является бывшим мужем сестры убитой.
Ранее в Домодедово в частном доме нашли тело 17-летней девушки со множественными колото-резаными ранениями. По данным СМИ, на теле студентки обнаружили следы борьбы, а помимо ножевых ранений — еще и следы удушения от ремня. Убийца ничего не украл, хотя дома у девушки хранились деньги.
Сотрудник проводит дактилоскопическую экспертизу в экспертно-криминалистическом центре
5 октября, 14:50Радио Sputnik
Стали известны подробности жестокого убийства девушки в Домодедово
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СКРПодмосковьеПроисшествия
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