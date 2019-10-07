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РИА Новости

Руководство кубанского комбината опасается новых попыток захвата

12:58 07.10.2019 (обновлено: 13:03 07.10.2019)
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© Фото : Кубанские новостиВход на территорию завода "Кубанские деликатесы" в Славянске-на-Кубани
Вход на территорию завода Кубанские деликатесы в Славянске-на-Кубани
© Фото : Кубанские новости
Вход на территорию завода "Кубанские деликатесы" в Славянске-на-Кубани. Архивное фото
КРАСНОДАР, 7 окт - РИА Новости. Руководство консервного комбината "Кубанские деликатесы" в Краснодарском крае, где в пятницу разгорелся корпоративный конфликт со стрельбой, опасается новых попыток силового захвата, заявил РИА Новости директор доверительного управляющего одного из собственников предприятия АО "Ранд" Иван Борисенко-Мещеряков.
Рано утром 4 октября в Славянске-на-Кубани произошел инцидент со стрельбой на консервном заводе "Кубанские деликатесы". По данным полиции, результатом столкновения интересов собственников бизнеса стало возбуждение трёх уголовных дел по статьям о причинении телесных повреждений средней степени тяжести вреда для здоровья совершенное с применением оружия и об умышленном причинении легкого вреда здоровью, совершённое с применением оружия. Участники конфликта задержаны, оружие изъято, назначен ряд экспертиз.
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4 октября, 11:21РИА Новости
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Согласно данным реестра юрлиц, собственниками завода в равных долях являются Владимир Скрипка и Иван Радченко, от которых работают доверительные управляющие ООО "Бастинон" и АО "Ранд", генеральным директором значится Александр Блинков. Радченко в июне скончался.
"У нас сейчас две задачи: возобновить работу предприятия - цеха временно опечатаны полицией - и обеспечить безопасность. Мы опасаемся ещё одной попытки вооружённого захвата со стороны Скрипки, поэтому мы обратились в полицию с предложением, чтобы наряд полиции дежурил на территории предприятия", - сказал Борисенко-Мещеряков.
В субботу на сайте "Кубанских деликатесов" появилось обращение Скрипки, который заявил, что сотрудники "Ранда" украли уставные и финансовые документы предприятия, по факту чего он неоднократно подавал заявления в правоохранительные структуры. Но те, как утверждает Скрипка, "лояльно относились к самозванцам" и завели уголовные дела на него, его сына и брата. Он также сообщил, что ему было предложено продать "за копейки" свою долю наследнику умершего партнёра Радченко, а доступ на завод был закрыт.
Как заявил РИА Новости исполнительный директор "Кубанских деликатесов" Сергей Дуболазов, после смерти Радченко Скрипка незаконно поставил на должность гендиректора Блинкова. Борисенко-Мещеряков в подтверждение этих слов предоставил агентству копии постановлений о возбуждении уголовных дел в отношении Скрипки и Блинкова по статьям о фальсификации протокола общего собрания участников общества и реестра юрлиц.
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