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РИА Новости

Россия подпишет конвенцию ООН о международной железнодорожной перевозке

12:55 07.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПрибытие грузового поезда к станции Владивосток
Прибытие грузового поезда к станции Владивосток
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Правительство РФ приняло решение подписать конвенцию ООН об облегчении условий пересечения границ при международной железнодорожной перевозке пассажиров и багажа, сообщается на сайте кабинета министров.
"Конвенцией, в частности, предусмотрено введение упрощенных процедур проведения контрольных операций в пассажирских поездах, проведение пограничного и таможенного контроля в поездах по новой технологии в пути следования, организация пропуска пассажирских поездов в безостановочном режиме и сокращение времени проведения всех видов контрольных операций на пограничных станциях, сокращение времени стоянки за счет уменьшения времени проведения контрольных операций, использование современных информационных технологий при перевозках пассажиров", — говорится в сообщении.
Отмечается, что конвенцией регулируются вопросы пересечения границ при организации в том числе скоростного и высокоскоростного пассажирского сообщения.
Проект конвенции был принят на 81-й сессии комитета по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии ООН в феврале 2019 года в Женеве. Конвенция открыта для подписания с 4 апреля 2019 года.
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"После подписания конвенция станет правовой основой для организации пассажирских железнодорожных перевозок в Евразии, позволит единообразно применять таможенные и пограничные процедуры к пассажирским железнодорожным составам, упростит процедуру прохождения государственных границ, повысит привлекательность железнодорожного транспорта для пассажиров", — отмечается в сообщении.
Правительство РФ поручило Минтрансу подписать конвенцию от имени РФ. После подписания конвенция подлежит ратификации, так как содержит правила, отличные от предусмотренных российским законодательством.
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