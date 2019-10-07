Россия подпишет конвенцию ООН о международной железнодорожной перевозке

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Правительство РФ приняло решение подписать конвенцию ООН об облегчении условий пересечения границ при международной железнодорожной перевозке пассажиров и багажа, сообщается на сайте кабинета министров.

"Конвенцией, в частности, предусмотрено введение упрощенных процедур проведения контрольных операций в пассажирских поездах, проведение пограничного и таможенного контроля в поездах по новой технологии в пути следования, организация пропуска пассажирских поездов в безостановочном режиме и сокращение времени проведения всех видов контрольных операций на пограничных станциях, сокращение времени стоянки за счет уменьшения времени проведения контрольных операций, использование современных информационных технологий при перевозках пассажиров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что конвенцией регулируются вопросы пересечения границ при организации в том числе скоростного и высокоскоростного пассажирского сообщения.

Проект конвенции был принят на 81-й сессии комитета по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии ООН в феврале 2019 года в Женеве. Конвенция открыта для подписания с 4 апреля 2019 года.

"После подписания конвенция станет правовой основой для организации пассажирских железнодорожных перевозок в Евразии, позволит единообразно применять таможенные и пограничные процедуры к пассажирским железнодорожным составам, упростит процедуру прохождения государственных границ, повысит привлекательность железнодорожного транспорта для пассажиров", — отмечается в сообщении.